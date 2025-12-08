Servicios mínimos en hospitales, centros de salud y consultorios por la huelga de esta semana

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha establecido una serie de servicios mínimos con motivo de la huelga de médicos convocada para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, tanto en el ámbito nacional en el contexto del conflicto contra el borrador de Estatuto Marco como a nivel regional para reivindicar mejoras a nivel autonómico.

De este modo, en los centros de Atención Primaria con una plantilla de 10 o más facultativos, se ha establecido que haya tres médicos de familia en jornada de mañana, además de un médico de familia en horario de tarde, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

En los centros con menos de diez médicos, contarán con dos médicos de familia en horario de mañana y uno de tarde. En los que cuenten con cinco o más pediatras, en jornada de mañana contarán con dos y por la tarde con uno, si existe horario de tarde.

Los equipos que dispongan de menos de cinco pediatras deberán tener uno de mañana y otro de tarde. Para cuidados paliativos, por su parte, se establece un facultativo por área de salud.

Hospitales

Respecto a la Atención Hospitalaria, todos los servicios del hospital se considerarán como un festivo a excepción de las unidades de Diálisis, Consultas de Oncología, Cirugía oncológica, urgente y no demorable, radioterapia, tratamientos en hospital de día, Farmacia (preparación y dispensación de quimioterapia, u otros tratamientos no demorables), que mantendrán su actividad al cien por cien, como jornada habitual.

Las unidades de UCI y Reanimación mantendrán el servicio necesario para garantizar la actividad quirúrgica oncológica, urgente y no demorable. En cuanto a las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, se atenderán en su integridad.

Sobre la Red de Salud Mental, el servicio mínimo para la atención a drogodependientes correrá a cargo de un facultativo, y en los centros de salud mental se establece un facultativo por centro. En los centros de San Andrés, Cartagena y Lorca habrá tres facultativos para atender urgencias.

Por último, en servicios complementarios, el Centro Regional de Hemodonación contará al menos con tres médicos generales, dos hematólogos por la mañana y uno en guardia localizada.