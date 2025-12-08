El PP apoya a los sanitarios en la huelga por el Estatuto Marco

Ante la huelga de médicos convocada para los próximos días 9, 10, 11 y 12 de diciembre en protesta por el borrador de Estatuto Marco que regulará la relación laboral de los profesionales sanitarios y no sanitarios del Sistema Nacional de Salud, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, manifestó ayer que «lo más sensato que puede hacer el Ministerio de Sanidad es retirar este texto que han diseñado sin rigor y sin diálogo o consenso con los interesados».

«La huelga es una mala noticia para todos: pacientes, ciudadanos y profesionales, porque se van a generar cancelaciones y retrasos, fruto de la política errática, irresponsable y sectaria del Gobierno de España», indicó el consejero.

En la misma línea, el Partido Popular de la Región de Murcia emitió su apoyo a los profesionales y responsabilizó a Pedro Sánchez de «forzar a los sanitarios a una huelga indefinida inédita», por lo que le exige iniciar un proceso de «diálogo real» retirando el Estatuto Marco. Además, su diputado Antonio Martínez Pastor denunció «el silencio» del PSOE regional, que «una vez más opta por obedecer a Sánchez antes que defender a los sanitarios», cuando «son los que sostienen la Sanidad pública».

De cara a esta huelga, el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha establecido los servicios mínimos en los hospitales públicos regionales, centros de salud y consultorios que respetan el derecho de los trabajadores, al mismo tiempo que garantizan la asistencia sanitaria, especialmente la urgente y no demorable.