Piden la exención del IVA a quien facture menos de 85.000 euros

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional defenderá el próximo miércoles una moción en el Pleno para instar al Gobierno de España a aplicar de forma «inmediata» el régimen de franquicia de IVA previsto por una directiva europea, que permite eximir del pago y la presentación de declaraciones de IVA a los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros, lo que supondría un importante alivio fiscal y administrativo para el colectivo.

El plazo de aplicación de esta directiva expiró el 1 de enero de 2025, siendo España uno de los pocos países de la Unión Europea que no ha cumplido con esta obligación.

También pretenden que la Asamblea apruebe instar al Ejecutivo nacional a cumplir los compromisos adquiridos con los trabajadores autónomos en 2023, impulsando las reformas pendientes en materia de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática, y estableciendo un calendario claro de seguimiento y evaluación de dichas medidas, en diálogo con las principales organizaciones representativas del sector.

Esta moción se presenta después de que el Gobierno de España anunciará una nueva subida de las cuotas que deben abonar los trabajadores autónomos a la Seguridad Social a partir de 2026 de entre 200 y 2.500 euros. Sin embargo, ante la enorme presión del sector de los autónomos y de los agentes sociales, el Gobierno se vio obligado a rectificar. Para el Partido Popular, esta marcha atrás no impide que el Ejecutivo siga trasladando un incremento de las cotizaciones que habrán de abonar los trabajadores por cuenta propia.

A través de esta moción, el Grupo Popular pide a la Asamblea Regional que muestre su apoyo y reconocimiento a los autónomos, pequeños empresarios y emprendedores de la Región, «reafirmando su compromiso de impulsar medidas de apoyo al autoempleo, la formación y la digitalización».

En este sentido, denuncian que la política fiscal de Moncloa, «lejos de ofrecer seguridad y apoyo a quienes generan empleo y riqueza, mantiene a los autónomos sometidos a una presión fiscal desproporcionada que lastra la iniciativa emprendedora y el dinamismo económico local».