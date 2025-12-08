El olimpismo español inaugura el nuevo campus Alma Mater de la UCAM en Madrid

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) da otro paso más en su crecimiento sostenido en los últimos años. Estrena el tan deseado campus Alma Mater en Madrid, concretamente en Torrejón de Ardoz, en una ceremonia que contará este martes con más de 400 invitados, entre los que se encuentran 21 medallistas olímpicos como Saúl Craviotto, Lydia Valentín o Carolina Marín. Además, el acto estará presidido por el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, en lo que supone la culminación del "sueño" que una vez imaginó con José Luis Mendoza, fundador de la UCAM.

Junto al presidente del COE, estarán la presidenta de la Universidad Católica, María Dolores García, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y su homólogo de la Comunidad de Madrid; el alcalde de Torrejón de Ardoz, además de los obispos de la Diócesis de Cartagena y de Alcalá de Henares. Este proyecto, que inició sus obras el año pasado, "busca la excelencia", según detalló la presidenta de la UCAM cuando se anunció el inicio de las obras.

En estas nuevas instalaciones, se podrán formar deportistas y estudiantes en grados de Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Nutrición Humana y Dietética, Enfermería, Fisioterapia y Psicología. Sobre la proyección de la UCAM, Blanco afirmó, cuando empezaron las obras, que "traer la Universidad a Madrid es un paso importantísimo porque nos permitirá alcanzar límites internacionales que hasta ahora no habíamos logrado". También destacó el impacto para los deportistas: "Se abre un mundo de posibilidades enorme para construir una universidad en la que los deportistas sean protagonistas".

El mes pasado se conoció que un retraso administrativo de solo unas semanas en la autorización ha obligado a posponer el inicio de la actividad docente en el Campus Alma Mater teniendo que esperar al próximo curso para comenzar con las titulaciones de grado, así lo confirmó la rectora de la UCAM, Josefina García Lozano, "íbamos a empezar en septiembre, pero la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid no se produjo hasta el mes de octubre por el retraso en los resultados positivos".

En un principio, la docencia arrancará a principios de 2026 con clases y exámenes de másteres semipresenciales, mientras que las titulaciones de grados oficiales de Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Nutrición y Ciencia y Tecnología de los Alimentos comenzarán en septiembre del próximo curso 2026-2027, como aseguran fuentes de la Universidad Católica, que además confirman "la colaboración continua de la UCAM con el Comité Olímpico Español" para los estudios superiores de los atletas.