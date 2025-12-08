Lucas, Urrea y Cascales no se escapan del PP y comparecerán en el Senado

El delegado del Gobierno de España en la Región de Murcia, Francisco Lucas, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, y el presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), Juan Cascales, comparecerán para dar explicaciones por los quince días en los que alrededor de 100.000 personas no tuvieron acceso a agua potable en la Región debido a los daños que causó la dana Alice.

Esta misma semana se conocía que los tres rechazaron la solicitud de la Asamblea Regional de acudir para dar cuenta de lo que ocurrió en aquellos días y sobre lo que se está haciendo para que los mismos problemas no vuelvan a suceder en una futura gota fría. Los responsables públicos esgrimieron que ninguno de ellos tenía que rendir cuentas ante el Parlamento autonómico. «La petición que ha hecho el Partido Popular no responde a otra cuestión más que el circo que quiere montar en la Asamblea Regional para tapar la falta de gestión de López Miras y sus graves consecuencias», apuntó Lucas, llegando a decir que es el presidente regional el que debía de comparecer.

«Una comisión de un Parlamento autonómico no puede requerir documentación ni comparecencia a los órganos del Estado sobre el ejercicio de su actividad», explicaron también desde la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Del mismo modo, la CHS señaló que las comparecencias de sus miembros se limitan, en su caso, al Congreso y al Senado. En este sentido, Urrea «no está sometido a control parlamentario autonómico». Además, añadieron que esta cuestión es «perfectamente conocida por la Asamblea Regional», a pesar de lo cual esta sigue «sistemáticamente convocando».

«Declinaron cualquier responsabilidad política, evitando así dar la cara ante los representantes de los ciudadanos afectados», recrimina el senador del PP José Ramón Díez de Revenga, quien elevó a la Cámara Alta la exigencia de comparecencia urgente de Lucas, Urrea y Cascales —este último ya había sido convocado—. Según él, los tres «demostraron su cobardía política y que no están a la altura del cargo que ostentan».

Desde el PP explican que, ante aquella actitud de «opacidad» e «irresponsabilidad», el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha decidido llevar la exigencia de transparencia a la Cámara Alta, forzando una comparecencia nacional «donde no podrán eludir sus obligaciones».

«Es inaceptable que los murcianos tengan que mirar al cielo con temor cada vez que llueve, por el miedo a quedarse de nuevo sin agua», afirma Díez de Revenga, subrayando que la prioridad ahora es obtener un compromiso firme y un plan detallado sobre las actuaciones que desde el Gobierno central se van a llevar a cabo para evitar que vuelva a suceder un episodio de estas características.

Es por ello que, según consideran, la comparecencia exigida no solo busca explicaciones sobre el pasado, sino sobre todo «garantías de futuro»: un plan de inversiones y actuaciones concretas que blinde el suministro y «evite para siempre que la Región se colapse por un episodio de lluvias».

Cinco municipios afectados

Las intensas lluvias de la dana Alice causaron infiltraciones de agua con barro en un punto del canal de abastecimiento, lo que obligó a la MCT a cortar el agua en San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, así como en algunas pedanías de Torre Pacheco y Murcia.

Las actuaciones ejecutadas por la Mancomunidad incluyeron la limpieza y desinfección de los veinte kilómetros de canal que resultaron afectados, de depósitos como los de El Mirador, Roldán y Balsicas, así como de otros puntos de la infraestructura como las almenaras situadas a lo largo de todo el tramo. La MCT destacó que, «desde que se declarara la incidencia provocada por el temporal el pasado día 11 de octubre», vino desplegando equipos de trabajo con turnos intensivos, con el fin de minimizar las afecciones provocadas a la población.

Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia señalaron que el Plan de Ordenación del Mar Menor podría haber evitado los cortes de agua. Carmina Fernández, portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea, destacó que el plan es esencial para ordenar el uso del suelo y proteger la laguna, regulando la construcción, roturación y las actuaciones en espacios protegidos. Según ella, la falta de este instrumento permitió «una barra libre» en el territorio, provocando, por ejemplo, modificaciones de suelo que permitieron que el flujo de agua por las lluvias de la dana Alice se desviara y golpeara la red de abastecimiento».