Juan María Vázquez: "La Región de Murcia tiene todo lo necesario para liderar el camino de la bioeconomía"

La biomasa ha ganado protagonismo en los últimos años como recurso energético y motor de desarrollo sostenible. ¿Cuál es la visión de la Región de Murcia en este ámbito?

En la Región de Murcia tenemos claro que la biomasa es una pieza clave de la transición ecológica. No solo representa una fuente energética renovable y gestionable, sino que también nos permite valorizar residuos agrícolas y forestales, reducir emisiones y generar oportunidades para el tejido empresarial. Nuestra visión es impulsar una bioeconomía moderna, innovadora y competitiva, que transforme recursos locales en valor añadido y empleo de calidad. Y, además, nos permite sustituir combustibles fósiles como el gas o el petróleo —que dependemos de importar del exterior— por un recurso energético local, renovable y producido en nuestro propio territorio. Un claro ejemplo de la transformación en en energía de esta biomasa en nuestra región es la caldera del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, que desde hace un año lleva nutriéndose, ya no de pellets de origen externo, sino de astillas de madera procedentes de pinos carrascos de El Valle y otras zonas cercanas.

¿Por qué es tan importante apostar por la bioeconomía para el futuro de la región?

Porque la bioeconomía conecta tres pilares fundamentales: sostenibilidad ambiental, crecimiento económico y bienestar social. Aprovechar la biomasa, subproductos agropecuarios y la tecnología avanzada nos permite crear soluciones circulares que reducen residuos, mejoran la eficiencia y atraen inversiones alineadas con la nueva Estrategia Europea de Bioeconomía, recientemente publicada. Abre nuevas oportunidades para agricultores, selvicultores y para las empresas de servicios energéticos encargadas de gestionar la biomasa, al tiempo que permite a las industrias reducir costes frente a los combustibles fósiles y evitar los gastos asociados al pago por emisiones de carbono. La bioeconomía, al fin y al cabo, es poner en valor todo lo que hasta ahora era un residuo bio para darle un valor añadido. Y el reto que tenemos por delante es saber cómo pasar a un nivel industrial todos aquellos proyectos que ahora mismo se encuentran en un desarrollo tecnológico inicial.

¿Qué papel juegan las empresas en este impulso?

Las empresas son protagonistas. Desde pequeñas cooperativas hasta grandes industrias agroalimentarias, todas tienen la oportunidad de beneficiarse de la transición hacia modelos más circulares y sostenibles. Nuestro objetivo es ofrecer un marco estable, apoyo técnico y líneas de financiación que faciliten la innovación, la digitalización y la puesta en marcha de nuevos proyectos basados en biomasa y bioproductos. Es el momento de reforzar los sistemas de colaboración público-privada a través de incentivos o simplificación administrativa, así como la participación en alianzas que pongan en común buenas prácticas. Queremos que la región sea un referente en industria verde y que nuestros empresarios encuentren aquí las mejores condiciones para crecer. Esto ofrece una oportunidad única para las empresas de servicios energéticos responsables de recoger, transformar y comercializar la biomasa, generando en la Región de Murcia empleos que antes estaban ligados al suministro de combustibles fósiles en otros países.

Hablando de sostenibilidad, ¿cómo se relaciona el uso de biomasa con la protección de los bosques y del medio ambiente?

Es una relación totalmente complementaria. La biomasa bien gestionada ayuda a reducir el riesgo de incendios, mejora la conservación del paisaje y apoya la gestión forestal sostenible. Cuando extraemos restos forestales de forma controlada y siguiendo criterios científicos, estamos promoviendo bosques más sanos, resilientes al cambio climático y, al mismo tiempo, generamos un recurso energético y económico. La clave está en un manejo responsable, siempre basado en la ciencia y la planificación. Tenemos la suerte, hoy en día, de que gracias al conocimiento y al desarrollo tecnológico hemos vuelto competitiva la sostenibilidad. Ya no solo pensando en un compromiso medioambiental, sino en que esta se ha vuelto rentable y está generando negocio. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de ganar autonomía y soberanía energética, disminuir las emisiones de CO2 y generar riqueza.

¿En qué lugar quedan el biogás y el biometano en este camino hacia la transición energética?

Cualquier residuo genera biometano que acaba en la atmósfera. Si podemos concentrarlo y utilizarlo de un modo controlado estamos dándole un uso que nos permitirá no importar gas de origen fósil, generando esa independencia energética y permitiéndonos abaratar costes, respondiendo además a nuestros compromisos de reducir el nivel de residuos. Afortunadamente, vivimos tiempos en los que la ciencia y la tecnología nos permiten tener desarrollos que son seguros y hacen eficientes los procesos. Y ahí la Región de Murcia cuenta con una oportunidad magnífica.

¿Qué iniciativas está impulsando su Consejería para favorecer este desarrollo?

Desde el Gobierno Regional estamos inmersos en el desarrollo de las actuaciones puestas en marcha para afrontar los efectos de la peor sequía de los últimos 64 años en la Región de Murcia, con una inversión de 19 millones de euros en actuaciones de silvicultura adaptativa de nuestras masas forestales. Es el caso de Coto Cuadros, donde la biomasa originada se está destinando a reforzar la calidad del suelo. También trabajamos en programas de apoyo para proyectos de bioenergía, incentivos para empresas que apuesten por economía circular y colaboraciones con universidades y centros de investigación para acelerar la transferencia de conocimiento al tejido productivo. Además, estamos reforzando los planes de gestión forestal sostenible y facilitando herramientas tecnológicas que permiten monitorizar bosques y recursos de biomasa de manera más eficiente.

¿Qué mensaje dirigiría a los empresarios y emprendedores de la región?

Les diría que la bioeconomía es una oportunidad real y estratégica que no podemos dejar pasar. La Región de Murcia tiene los recursos, el talento y el impulso institucional para liderar este camino. Invitamos a todos los empresarios a sumarse a esta transformación, a innovar, a colaborar y a construir juntos un modelo económico más competitivo, respetuoso con el medio ambiente y preparado para el futuro.

Juan María Vázquez presentará, este miércoles a partir de las 9:30 horas en el Real Casino de Murcia, la jornada Bioeconomía: oportunidades y desafíos.