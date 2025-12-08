Un dictamen pionero respalda a una exjueza sustituta de Murcia contra el CGPJ

La abogada Concepción Monerri ha conseguido un dictamen pionero del Consejo de Estado que reconoce la responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en los perjuicios económicos y profesionales sufridos por jueces sustitutos, como lo fue ella durante 20 años en las jurisdicciones civil, penal, contenciosa y laboral en distintas instancias.

Es el primer dictamen en España que aprecia un funcionamiento administrativo anormal del CGPJ en forma de falta de negligencia y ha sido asumido en su totalidad por el Ministerio de Justicia este 2025, ha indicado este lunes su bufete en un comunicado.

Se circunscribe a la etapa de Monerri como jueza sustituta en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) cuando un retraso y la falta de diligencia en la notificación y tramitación de su recurso de alzada le impidieron ejercer plenamente su derecho preferente en los nombramientos de jueces sustitutos durante el año judicial 2015-2016.

Aunque inicialmente fue excluida de esa lista, la Comisión Permanente del CGPJ la nombró formalmente jueza sustituta, pero su acceso efectivo a los puestos y llamamientos quedó en suspenso hasta que se resolviera y notificara correctamente el recurso, lo que generó un desfase entre su derecho administrativo y su ejercicio práctico de las funciones.

El recurso fue estimado parcialmente y le fueron reconocidos tres puntos en la baremación y un derecho preferente, pero la resolución no fue notificada adecuadamente al TSJRM, con lo que este no aplicó a tiempo esa preferencia, lo que impidió que ocupara los puestos que le correspondían, afectó a su puntuación en los llamamientos y le generó un perjuicio económico y profesional.

El Consejo de Estado establece que la indemnización que le corresponde por la negligencia probada del CGPJ debe calcularse sobre la base de los llamamientos que habría recibido como jueza sustituta con su puntuación correcta, incluyendo trienios, antigüedad y cotizaciones a la Seguridad Social.

En ejecución de lo anterior, este mayo la Comisión Permanente del CGPJ le ha reconocido 237 días más trabajados como jueza sustituta en el TSJRM y los derechos administrativos correspondientes.

El comunicado añade que recientemente la Comisión Europea ha instado al Gobierno español a regularizar la situación de los jueces sustitutos considerándolos trabajadores fijos con derechos más estables y permanentes.

Monerri fue la instructora del caso Tótem, en el que el exalcalde de la localidad murciana de Totana y exdiputado autonómico del PP Juan Morales fue condenado a casi cinco años de prisión y una multa de ocho millones de euros por su implicación en una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en su pueblo.

Doctora en Derecho por la Universidad de Murcia y profesora asociada de la Facultad de Derecho de esa institución docente, trabaja sobre la incapacidad temporal de estos jueces sustitutos en España para garantizar que no pierdan el derecho como consecuencia de la extinción de sus nombramientos.