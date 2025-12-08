La amenaza de la gripe aviar sobrevuela los ecosistemas murcianos

Los ecosistemas acuáticos de la Región de Murcia podrían convertirse en vectores de propagación de la gripe aviar si no se adoptan medidas preventivas urgentes, advierten los grupos ecologistas.

Según el Observatorio de Bienestar Animal, la concentración de animales en «macrogranjas» intensivas, combinada con la degradación de los humedales, incrementa significativamente el riesgo de brotes y la transmisión de patógenos entre fauna silvestre y doméstica. Aunque desde la Consejería de Agricultura se asegura que, de momento, no se han registrado casos en la Región, ni siquiera entre animales silvestres, la probabilidad de que ocurra en un contexto global de brotes inéditos es muy alta.

Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia, sostiene que ningún humedal en la Comunidad está exento de riesgo. Según Vives, las aves migratorias, sobre todo las anátidas, pueden ser portadoras de la gripe aviar sin verse afectadas.

En el caso del azulón, una especies de pato muy común en la Región, Vives subraya que «es una de las portadoras principales de la gripe aviar y en Murcia hay muchísimas, evidenciando que los cuerpos de agua se convierten en un vector potencial de propagación».

El portavoz también relaciona el riesgo con la expansión de las grandes granjas avícolas y porcinas, cuya intensificación constituye un caldo de cultivo para los brotes. Según Vives, «cuanta más cantidad, más hacinamiento y más intensificación, hay más riesgo», señalando que este patrón es el mismo que se observa en Europa y que se replica en la Región de Murcia. La concentración de producción en grandes multinacionales y fondos de inversión, junto con la desaparición de pequeños productores, favorece la propagación de virus en entornos con alta densidad de animales. Para Vives, estas circunstancias crean un entorno idóneo para la propagación de la gripe aviar y otros patógenos.

Por todo ello, considera que, aunque las medidas oficiales buscan evitar el contacto entre animales domésticos y silvestres (el Gobierno de España ha ordenado la confinación de todas las aves de corral), a largo plazo «habría que ver la forma de frenar o suavizar la curva del crecimiento descontrolado en la producción ganadera intensiva para reducir riesgos», apuntando a la relación entre hacinamiento, escasa diversidad genética y la rotación constante de animales.

El portavoz ecologista también pone el acento en la importancia de la resiliencia de los ecosistemas. Subraya que, si se deterioran los humedales y se concentran las especies en los espacios que quedan, «eso también favorece la propagación de enfermedades como la gripe aviar». En este sentido, advierte que, en la Región de Murcia, la situación de los humedales es desigual: mientras que el Mar Menor recibe vertidos y se mantiene, otros humedales de agua dulce se enfrentan a problemas de sobreexplotación de acuíferos y secado progresivo, aumentando el estrés sobre la fauna y, por tanto, el riesgo de brotes.

La sobreexplotación hídrica, la extracción intensiva de agua para agricultura y la reducción de láminas de agua repercuten directamente en la concentración de aves migratorias y locales, lo que incrementa la posibilidad de transmisión de virus.

La situación murciana, aunque diferente a la de espacios como Las Tablas de Daimiel (donde sí se han detectado casos), comparte riesgos estructurales con otras zonas de España y Europa. Vives subraya que los embalses y presas de riego podrían actuar como vectores de propagación si no se gestionan adecuadamente, pero insiste en que esto no compromete el abastecimiento humano, aunque sí las condiciones en las que se produce: El incremento de precios y la especulación provocada por la alarma social, más que un desabastecimiento real, son los principales efectos inmediatos observados.

El paralelismo con Las Tablas de Daimiel, espacio emblemático de Castilla-La Mancha, pone en perspectiva la vulnerabilidad de los humedales. Rafael Ubaldo Gosálvez, portavoz de Ecologistas en Acción y miembro del Patronato del Parque Nacional, coincide en que la reducción de niveles hídricos, la sobreexplotación de acuíferos y la pérdida de biodiversidad crean condiciones óptimas para la transmisión de patógenos, y advierte de que «cuando un ecosistema pierde equilibrio, las enfermedades emergen como una respuesta natural del colapso ambiental».

Los expertos insisten en que la intensificación agroganadera constituye un riesgo adicional. La concentración de animales en macrogranjas, el transporte de piensos y residuos, y el contacto indirecto con aves silvestres facilitan la mutación y dispersión de virus.

La ciudadanía

En Murcia, aunque no se registren brotes hasta la fecha, la combinación de humedales estresados (un tercio de los humedales de la Región están en mal estado según la Fundación Global Nature) y granjas intensivas representa un escenario de vulnerabilidad. El sureste español, más árido que otras áreas de Europa, enfrenta un estrés hídrico constante que limita la capacidad de sus ecosistemas acuáticos para amortiguar el impacto de enfermedades emergentes.

Desde Ecologistas en Acción también inciden sobre el papel que la ciudadanía puede desempeñar en este contexto, evitando la introducción de aves de corral no controladas y siguiendo protocolos de bioseguridad en el autoconsumo para evitar riesgos de contagio innecesarios. La educación ambiental y la concienciación social son esenciales para que las prácticas preventivas se apliquen de forma generalizada.

Entre las medidas propuestas por los ecologistas se incluyen restauración ecológica de humedales, moratoria de macrogranjas alrededor de espacios sensibles, promoción de modelos ganaderos sostenibles, mejora de la transparencia y coordinación institucional, seguimiento científico de la fauna y aplicación estricta de bioseguridad.

Según Rubén Vives, «si los ecosistemas están bien, si los humedales están bien, y no hay contacto entre esas aves y las granjas, el riesgo de que haya una epizootia (enfermedad contagiosa que se propaga rápidamente entre un gran número de animales en una región determinada) o una pandemia es mucho menor».

En definitiva, la Región de Murcia se enfrenta a un desafío que combina factores ambientales y productivos: la necesidad de proteger humedales y cuerpos de agua en un territorio árido, la presión de la ganadería intensiva y la posibilidad de propagación de la gripe aviar. Las advertencias de expertos como Vives y Gosálvez subrayan que la prevención a medio y largo plazo pasa por fortalecer los ecosistemas y replantear la gestión agroalimentaria antes de que episodios aislados puedan convertirse en crisis de mayor alcance.

El contagio a humanos es muy raro, pero letal: más de un 50% de mortalidad

La presencia del virus de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP) no es reciente, pero desde 2020 se han incrementado los brotes. En los últimos dos años, el planeta ha afrontado una oleada inédita de influenza aviar A(H5N1) que ha afectado y provocado la muerte de numerosas aves domésticas y silvestres en múltiples zonas, incluida la Antártida.

El subtipo H5N1 actual ha logrado cruzar la barrera entre especies e infectar a mamíferos salvajes y domésticos -osos, lobos marinos, focas, grandes felinos, mapaches, perros, gatos- y recientemente a cientos de hatos de vacas lecheras en Estados Unidos.

El peligro para la población humana, según especialistas, es muy bajo, aunque con una tasa de mortalidad superior al 50%. El contagio surge por contacto directo con animales enfermos o con sus heces, por lo que se aconseja evitar el contacto con aves silvestres y alertar a las autoridades si aparecen enfermas o muertas. Para quienes trabajan en granjas o con animales, el riesgo es mayor, por lo que deben extremar las precauciones.