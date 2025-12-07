Uno de cada cinco murcianos cree que la IA generará despidos masivos

La revolución tecnológica que vive el mundo no ha pasado de largo por el tejido industrial murciano. Sin embargo, la transformación digital tampoco se ve con claridad entre la ciudadanía. La encuesta de la Universidad de Murcia revela opiniones divididas sobre la llegada de la Inteligencia Artificial al sector productivo regional.

La mayoría de los encuestados cree que la IA será una oportunidad. Un 39,3% opina que mejorará la productividad de las industrias y contribuirá a modernizarlas. No obstante, persisten temores: un 20,5% teme que provoque «despidos masivos», mientras que otro 13% advierte de que llevará al cierre de las empresas incapaces de adaptarse. El mismo porcentaje considera que la irrupción tecnológica tendrá poco efecto.

La mayoría apuesta por un modelo mixto que combine agricultura, industria y turismo

En el Gobierno regional interpretan estos datos como una señal: la ciudadanía percibe que existe un riesgo real, pero también una puerta abierta al progreso. Por ello, insisten en que el nuevo Plan Industrial incluirá medidas de formación, innovación y apoyo a la digitalización. «No podemos permitir que la transformación tecnológica deje a nadie atrás», subrayan fuentes de la Consejería.

La encuesta también ha permitido saber qué modelo productivo desean los murcianos. La respuesta es clara: una apuesta mixta que combine industria, agricultura y turismo es la preferida por el 60,4% de los ciudadanos. Para los expertos, esta visión equilibrada demuestra que la sociedad reconoce la necesidad de diversificar la economía sin renunciar a sus sectores tradicionales.

La IA será, previsiblemente, uno de los factores decisivos en esa diversificación. La industria murciana se encuentra ante un desafío que también es una oportunidad histórica: avanzar hacia procesos más eficientes y competitivos sin perder el vínculo con la identidad económica de la Región. La sociedad lo observa, con prudencia y mucha expectación.