La IA irrumpe en los hospitales, pero el reto sigue siendo humano

En un sistema sanitario tensionado por la cronicidad, el envejecimiento y la escasez de profesionales, la tecnología avanza más rápido que la capacidad institucional para absorberla. Ese fue el diagnóstico compartido en la Mesa de Expertos ‘Futuro y Sostenibilidad en la Atención Sanitaria’, celebrada el pasado 4 de diciembre en La Opinión y moderada por la periodista Ana García. Los tres participantes, el vicepresidente de la Unión Murciana de Hospitales y clínicas y director gerente del Hospital Ribera de Molina de Segura, Pedro Hernández; la directora médica del hospital IMED Virgen de la Fuensanta, Marina Carrasco; y el director general del Hospital Mesa del Castillo, Jesús Mesa del Castillo, coincidieron en que la digitalización, la Inteligencia Artificial (IA) y la medicina personalizada están marcando la Salud a día y día y lo seguirán haciendo durante la próxima década. Pero también advirtieron que su despliegue exige recursos, planificación y una integración real del paciente mayor en el entorno digital.

La mesa reunió a tres voces con trayectorias distintas, pero con un elemento común: todos operan desde hospitales concertados o privados que atienden mayoritariamente a población derivada del Servicio Murciano de Salud. Esa posición intermedia, entre el impulso tecnológico y las limitaciones presupuestarias, marcó buena parte del análisis.

L. O.

Pedro Hernández abrió el debate con un planteamiento claro: «Tenemos una financiación limitada… y no avanza acorde a los costes que cada vez tenemos más altos de esos sistemas más tecnificados».

Marina Carrasco aportó la perspectiva del grupo IMED, recién asentado en Murcia. Tras un año de funcionamiento del hospital Virgen de la Fuensanta, el balance ha sido «muy positivo”, con más de 26.000 pacientes atendidos y un despliegue de 35 especialidades.

Jesús Mesa del Castillo, por su parte, reivindicó un papel histórico en la sostenibilidad del sistema: «La salud privada y la concertada hacemos un gran papel para que la sociedad murciana tenga una sanidad más equilibrada».

La primera gran cuestión planteada fue cómo la tecnología está transformando la asistencia. Los tres ponentes coincidieron en que el impacto es profundo, aunque con matices.

Para Hernández, la aportación es doble: por un lado, menos agresividad y mayor accesibilidad; por otro, costes cada vez más altos en equipamiento y robótica. Y añadió un matiz relevante: la tecnificación ya no está enfriando la relación médico-paciente; incluso puede mejorarla gracias a aplicaciones que «graban lo que estás diciendo y te hacen una historia clínica detallada al momento», liberando tiempo al facultativo.

"La financiación no avanza al ritmo del elevado coste tecnológico actual" Pedro Hernández — Vicepresidente de la UMHC y director gerente del Hospital de Molina

Pedro Hernández, vicepresidente de la UMHC y director gerente del Hospital de Molina. / Israel Sánchez

Carrasco subrayó el cambio de vertiente: «Antes era un modelo reactivo, ahora, con la adaptación de las tecnologías, se ha convertido en un modelo proactivo». La monitorización doméstica -desde tensiómetros conectados al móvil hasta apps que registran constantes- permite adelantarse a la enfermedad, según explicó.

Por su parte, Mesa del Castillo compartió la visión sobre el potencial, pero introdujo un aviso: la sostenibilidad debe contemplar también las dimensiones social y medioambiental. Y situó la clave en la prevención: «Cuantas más personas hagan uso de la tecnología, antes vamos a detectar las patologías».

Falta de profesionales

Uno de los bloques centrales del debate fue la digitalización del sistema sanitario y sus escollos. Hernández identificó dos retos principales. El primero, la cronicidad. «El sistema sanitario está preparado más para los problemas agudos y no tanto de la cronicidad», explicó, recordando que la población vive más años y acumula más patologías.

El segundo, la escasez de profesionales, consecuencia, dijo, de una falta histórica de planificación y de la creciente «superespecialización». «Ahora tenemos, por ejemplo, traumatólogos para atender solamente el pie o la rodilla… Necesitamos muchos más especialistas que hace 30 años. Es un gran reto que nos puede colapsar el sistema no solo de la Región o España, sino de toda Europa».

"IMED utiliza la IA para reducir el papeleo, acelerando los procesos" Marina Carrasco — Directora médica de IMED Virgen de la Fuensanta

Marina Carrasco, directora médica de IMED Virgen de la Fuensanta. / Israel Sánchez

Mesa del Castillo, por su parte, apuntó a la complejidad de la compatibilidad laboral y a la movilidad de los especialistas entre comunidades. Y lanzó una reflexión sobre la relación entre ciudadanía, tecnología y demanda asistencial: «La salud empieza por uno mismo. No puedes ir a pedir una resonancia magnética porque sí». Recordó una cifra mencionada por el radiólogo Ginés Madrid: «Solo el 30% de las pruebas diagnósticas llegan a puerto», lo que evidencia un uso excesivo y, en ocasiones, poco eficiente.

Inteligencia Artificial

Los ponentes profundizaron también en los usos concretos de la inteligencia artificial (IA) en áreas clínicas. Marina Carrasco centró su análisis en la Inteligencia Artificial aplicada a procesos asistenciales y administrativos. Explicó que IMED trabaja para incorporar un «tercer actor en la escena», capaz de reducir papeleo y devolver tiempo clínico al médico. Su ejemplo fue ilustrativo: antes, programar una intervención requería múltiples peticiones manuales; ahora, «el ordenador hace automáticamente todas las peticiones».

Además, informó sobre el desarrollo de una app propia que permite gestionar citas, analíticas e imágenes de radiología y facilita la continuidad asistencial incluso cuando el paciente se desplaza fuera de la Región.

La directora médica del IMED Virgen de la Fuensanta identificó otras dos especialidades al frente del uso de IA aplicada: dermatología, con mapeos corporales que señalan lesiones sospechosas, y radiología, donde la IA es capaz de detectar patrones «no visibles al ojo humano» y reducir el error diagnóstico.

"La salud privada y concertada tiene un papel esencial en la sostenibilidad" Jesús Mesa del Castillo — Director general del Hospital Mesa del Castillo

Jesús Mesa del Castillo, director general del Hospital Mesa del Castillo. / Israel Sánchez

Mesa del Castillo añadió un enfoque menos clínico pero igualmente relevante: el uso de IA en gestión documental, facturación y procesos internos para liberar recursos humanos hacia atención directa.

Además, puso el acento en la seguridad: sistemas que actúen como «cortafuegos para evitar el error humano», especialmente en áreas sensibles como el cribado de cáncer de mama, la esterilización, los implantes o el checklist quirúrgico.

El reto de incluir a los mayores

El debate giró después hacia la inclusión digital, un asunto que los tres expertos consideraron crucial.

Marina Carrasco defendió que las herramientas deben ser «lo más intuitivas posibles» y que los profesionales -sanitarios y no sanitarios- deben estar entrenados para acompañar a los pacientes mayores en el uso de aplicaciones.

Hernández expuso un ejemplo concreto de su grupo sanitario, Ribera Salud: un sistema de llamadas automatizadas para pacientes crónicos en domicilio. «El paciente cree que le está llamando una enfermera llamada Lola, pero en realidad es una IA», explicó. El sistema permite seguimiento masivo y diario, y está implantado en hospitales como Vinalopó o Elche, con buena aceptación. Aunque no funciona, de momento, en Molina de Segura, dijo, sí se ha ofrecido al Servicio Murciano de Salud.

Mesa del Castillo recuperó un paralelismo crítico: «No deberíamos seguir el ejemplo de la banca electrónica». Recordó cómo el cierre de sucursales dejó desatendidas a muchas personas mayores. Para él, la sostenibilidad pasa por «integrar a todo el mundo».

Medicina personalizada

La última parte de la mesa abordó la medicina personalizada, donde la tecnología y la relación humana se encuentran.

Hernández lo explicó desde la variabilidad individual: dosis, hábitos, estilos de vida. «La medicina tiene que ser muy personalizada», afirmó, y eso exige conocer al paciente más allá de la enfermedad.

L. O.

Mesa del Castillo defendió un enfoque más relacional: su hospital trabaja bajo el lema «medicina muy personal», que implica conocer al paciente hasta el punto de saludarlo por su nombre en urgencias. Y añadió un obstáculo estructural: los hospitales concertados y privados aún no tienen acceso integrado al sistema de historia clínica del Servicio Murciano de Salud. «A veces hacemos ecografías a ciegas», lamentó. Una reivindicación sobre la que Carrasco y Hernández mostraron pleno acuerdo.

Carrasco cerró con un recordatorio sobre el valor del médico de familia. Un estudio, dijo, demuestra que «el paciente que mantiene el mismo médico de familia durante 15 años aumenta su esperanza de vida». La continuidad permite detectar desviaciones mínimas: «El día que viene enfermo, como lo conozco de antes, sirve para darse cuenta de inmediato que algo sucede y eso permite actuar cuanto antes».