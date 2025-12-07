La cooperación de Universae ante emergencias climáticas

Universae, Formación Profesional, hizo entrega este jueves al Ayuntamiento de Murcia de un remolque con el objetivo de fortalecer la capacidad del consistorio a la hora de hacer frente a posibles emergencias ciudadanas. Este recurso permitirá disponer de un medio versátil para el traslado de materiales, equipos y suministros en escenarios de necesidad, desde la atención a crisis climáticas o incendios hasta el apoyo logístico en eventos solidarios y campañas de ayuda.

«Con esta donación queremos consolidar nuestro compromiso con la ciudad de Murcia, que en los últimos años ha tenido que hacer frente a diferentes episodios que han exigido una gran cooperación por parte de instituciones, agentes y ciudadanos. Como empresa de la región, queremos ser también parte activa de esta movilización y contribuir a la respuesta en situaciones de emergencia», ha declarado Francisco Cámara, director general de Universae.

En los últimos años, distintos informes estatales han señalado que Murcia se encuentra entre las ciudades españolas con mayor proporción de viviendas (35%) y población situada en zonas susceptibles de inundación. Según el Observatorio de la Sostenibilidad, más de 300.000 personas en la región están expuestas a riesgo por inundación.