Analizan 44 partidas de cerdos vivos importados a la Región por si tuvieran la peste porcina

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reforzó su programa de vigilancia sanitaria adaptado al incremento de riesgo de incursión de la Peste Porcina Africana (PPA), un plan que recoge la obligación de hacer anualmente análisis serológicos a cerdos de 1.200 granjas y a analizar cerca de 600 partidas de animales vivos importados, 44 a Murcia, la tercera región más vigilada junto con Galicia.

El informe, consultado por Efeagro, recoge que hay realizar el muestreo dos veces al año, con una periodicidad de al menos seis meses, lo que supone que se deben investigar al menos 1.200 explotaciones anualmente en todo el territorio nacional.

Cataluña es, con 250 granjas a analizar (21 % del total), a la que se le pide un mayor muestreo; seguido de Extremadura (248); Castilla y León (160) y Andalucía (144).

Las explotaciones se seleccionan preferiblemente en base al riesgo de infección, eligiéndose aquellas explotaciones con un mayor riesgo de entrada de la enfermedad.

Esos factores de riesgo son la introducción de animales vivos en la explotación, especialmente procedentes del comercio intracomunitario; el empleo de material genético procedente de otras explotaciones; el sistema productivo (considerándose de mayor riesgo el porcino criado en régimen extensivo por un mayor contacto con jabalíes); y las granjas que, teniendo régimen intensivo y debido a un menor nivel de bioseguridad, puedan tener un mayor riesgo de introducción exógena del virus.

Análisis de animales vivos importados

Este plan de refuerzo obliga a que se analicen cerca de 600 partidas de animales con destino para vida procedentes de otros países, especialmente si proceden de zonas en los que la enfermedad exista.

En este caso, también Cataluña es, con diferencia, a la que se obliga un mayor de testeo, con 225 partidas a analizar, seguida por Aragón (165) y Galicia y Murcia (ambas con 44).

El programa contiene además pautas para reforzar el sistema de vigilancia sanitaria porcina en los mataderos mediante la investigación después de la muerte de lesiones macroscópicas compatibles con la peste.

Una decena de mataderos fueron seleccionados dentro del plan para implementar dicho refuerzo.

El programa detalla que cada uno de los mataderos investigará 100 explotaciones anuales, por lo que en total se investigarán 300 explotaciones de porcino extensivo y 600 de porcino intensivo.

Por lo demás, el programa refuerza pautas de vigilancia pasiva y de control de las condiciones de limpieza y desinfección de vehículos provenientes de países de riesgo.