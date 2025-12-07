El 86,8% de los murcianos no percibe la industria como motor económico

Durante décadas, la identidad económica de la Región de Murcia se ha asociado mayoritariamente al campo y al turismo. Estos sectores forman parte de su imagen colectiva y de la forma en que los ciudadanos explican la prosperidad regional. Pero una nueva encuesta sobre percepción social apunta a un contraste contundente entre ese relato y la realidad productiva: la industria es el verdadero motor económico de la Región, aunque la mayoría de los murcianos aún no lo sepa.

El estudio, elaborado por la Universidad de Murcia a petición del Gobierno regional, muestra que el 86,8% de la ciudadanía desconoce el liderazgo industrial. Cuando se pregunta por el sector que más contribuye a la economía, el 43,9% menciona la agricultura, ganadería y la pesca, al tradicional sector primario, el 12,3% el turismo y solo el 13,2% la industria. Los datos estadísticos, sin embargo, indican que el peso real industrial supera los 32.700 millones de euros de cifra de negocio y alcanza el 22,7% del Valor Añadido Bruto regional, más de seis puntos por encima de la media española.

También el empleo confirma esta tendencia: la industria regional cerró el segundo trimestre de 2025 con 88.600 personas ocupadas, un incremento anual del 15,5%. La Región se sitúa como la segunda comunidad uniprovincial con mayor empleo industrial en España, superando a territorios históricamente industriales como Navarra o Asturias.

Una realidad que no se percibe

El estudio identifica un fenómeno claro: la industria murciana existe, pero permanece en gran medida fuera del radar social. Cuando la población piensa en industria, su visión se reduce casi exclusivamente a la alimentaria: el 51,4% la menciona como referente principal. Esta percepción minimiza el papel de sectores clave como la química, la farmacéutica, la metalurgia, la energía o la tecnología.

El caso de la petroquímica es especialmente significativo. Aunque supone cerca de un tercio de la industria murciana, apenas el 3,1% de los encuestados la cita espontáneamente. Solo en Cartagena y su comarca la imagen se acerca algo más a la realidad, debido a la presencia de grandes instalaciones industriales. Allí aumentan las menciones a la industria petroquímica (12,3%), metalúrgica (9,1%) y naval (4,8%).

Esta desconexión entre producción real y reconocimiento social ha consolidado la idea de que la Región sigue dependiendo sobre todo del sector primario y de los servicios, pese a que la estructura económica se ha diversificado de forma notable en los últimos años.

Implicaciones

El estudio señala que esta invisibilidad social puede generar barreras en aspectos estratégicos: la falta de visibilidad industrial dificulta captar inversiones, transmitir oportunidades de empleo cualificado o despertar vocaciones técnicas entre los más jóvenes. En definitiva, impide que la ciudadanía se identifique con un sector que ya impulsa buena parte de la productividad y la innovación regional.

El análisis también detecta que la población no percibe completamente los beneficios que aporta la industria en términos de estabilidad laboral, salarios y dinamización de otros sectores. La imagen social sigue anclada en una visión limitada, sin relación directa con la formación avanzada, la investigación científica o la tecnología de alto valor añadido que caracteriza al sector.

En este contexto, la Administración regional considera prioritario que la industria gane presencia en la vida diaria de la ciudadanía. En este sentido, se prevé reforzar la comunicación de casos de éxito, fomentar la conexión entre centros tecnológicos, empresas y sociedad, y abrir más fábricas a visitas educativas.

El objetivo es que la industria se perciba como una parte cotidiana y visible de la Región, capaz de ofrecer oportunidades profesionales amplias y contribuir a un crecimiento sostenible y equilibrado.

Plan industrial

El Gobierno regional encargó esta encuesta, precisamente, para integrar la percepción social en el diseño del nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia, «garantizando que se construya no solo desde el conocimiento técnico y económico, sino también desde la comprensión profunda de la opinión pública».

Este diagnóstico permitirá alinear mejor las políticas públicas de formación, innovación y posicionamiento territorial, lo que contribuirá al bienestar económico y al empleo de calidad.

La finalidad es que la ciudadanía reconozca como propio un tejido industrial diverso, moderno y con una aportación decisiva al futuro regional. La lectura conjunta de los datos económicos y de la percepción ciudadana muestra que la Región de Murcia ya se ha transformado, pero la imagen colectiva aún está dando ese salto. El reto ahora es que el progreso industrial se traduzca también en una identidad compartida y reconocida por toda la sociedad murciana.