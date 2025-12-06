Dos de cada tres flores de pascua vendidas en España son de la Región

La Región de Murcia se consolida como referente nacional en cultivo y comercialización de flor de Pascua. Así lo destacó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante su visita ayer a las instalaciones de Viveros Bermejo, en Totana, una de las empresas de referencia en sostenibilidad en la producción de esta planta a nivel nacional.

Durante la visita, puso en valor el peso estratégico que este cultivo tiene para el sector ornamental regional, especialmente en el arranque de la campaña navideña.

Rubira señaló que la Región «es una de las principales productoras de flor de Pascua de España, con alrededor de un millón de plantas cultivadas, de los cerca de 11 millones del total nacional».

A esto se suma la comercialización de más de 7 millones de esquejes, como los que se producen en las instalaciones que visitó, destinados a viveros de toda España y Portugal.

«Dos de cada tres flores de Pascua que estas Navidades decorarán hogares, comercios y espacios públicos de nuestro país tendrán origen murciano. Esto es un motivo de orgullo y un ejemplo del trabajo bien hecho por nuestras empresas», afirmó la consejera.

Rubira animó a los ciudadanos a elegir flor de Pascua de origen regional esta Navidad, «porque es un símbolo de nuestra tradición y una forma directa de apoyar a un sector que genera empleo, innovación y prestigio para la agricultura murciana».

Asimismo, destacó la trayectoria de Viveros Bermejo, «una empresa que ha convertido la profesionalización y la excelencia fitosanitaria en su sello de identidad, contribuyendo al liderazgo de la Región en el mercado nacional de planta ornamental».

En total, las exportaciones regionales de plantas y flores superan actualmente los 31 millones de euros. Este año se ha producido un incremento del 5,6 por ciento. Lo que supone un millón de euros y medio más que en 2024.

Producción sostenible

Viveros Bermejo aplica una metodología de cultivo sostenible, basada en el control de temperatura, luz y humedad para asegurar floraciones vistosas en diciembre, y mantiene estándares de calidad avalados por la certificación Global GAP, junto a un sistema logístico que garantiza la distribución eficaz de las plantas durante la campaña.