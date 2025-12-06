"La situación actual no tiene nada que ver con 2008": por qué los constructores y promotores murcianos descartan otra 'crisis del ladrillo' en la Región

Hablar ahora mismo de burbuja inmobiliaria en la Región de Murcia es "un error" porque la situación del mercado de la vivienda actual es "radicalmente diferente a la registrada en 2007 y 2008" con la 'crisis del ladrillo'.

Así lo asegura a La Opinión el presidente de la Asociación de Promotores de la Región de Murcia (Apirm), José Ramón Blázquez, quien recuerda que hace 20 años atrás construía más del doble de viviendas nuevas que hogares se generaban, lo que provocaba un exceso de oferta y viviendas sin comprador.

En contraste, hoy la situación es totalmente opuesta: "Ahora lo que tenemos son compradores que no encuentran viviendas y la generación de hogares supera con creces la obra nueva que se está construyendo, más del doble", advirtió. Además, el representante de los promotores murcianos apunta que prácticamente todas las viviendas que se construyen se hacen bajo pedido, cumpliendo estrictas exigencias de preventa, lo que garantiza que tengan comprador.

También los constructores murcianos descartan "cualquier escenario de burbuja, porque la situación de 2008 no tiene absolutamente nada que ver con 2025". José Hernández, presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), apunta que la diferencia de la Región de Murcia respecto a otras zonas del arco mediterráneo radica en la naturaleza de nuestra demanda: "Mientras que en comunidades vecinas el precio se ve fuertemente tensionado por una inversión turística y extranjera muy intensiva, el mercado inmobiliario de la Región se sustenta en una demanda más residencial de familias que viven y trabajan aquí", expone.

"El mercado inmobiliario murciano se sustenta en una demanda más residencial de familias"

Los datos financieros actuales muestran un mercado mucho más sólido que entonces, ya que la exposición de los hogares al crédito es significativamente menor que en la burbuja del ladrillo, dice Blázquez, que señala que la deuda hipotecaria representa el 30% del PIB, frente al 63,6% registrado en aquellos años. El esfuerzo monetario de los compradores, incluso con los precios actuales, está 11 puntos por debajo del de aquella época.

"Lección aprendida" con los tipos de interés

En cuanto a los tipos de interés, Blázquez señala que las familias han aprendido la lección y se protegen mediante préstamos a tipo fijo: "En España, el 72% de los créditos hipotecarios son a tipo fijo y en Murcia estamos en el 78%", lo que reduce el riesgo ante posibles fluctuaciones en los tipos de interés.

Respecto a los precios, Blázquez reconoce que han subido, pero aclara que se debe a incrementos en los costes de construcción, infraestructuras e impuestos, no a la especulación. "En la Región, los precios de segunda mano están un 27% por debajo de los niveles previos a la burbuja y la obra nueva solo un 2,8% por encima, ajustando por inflación. La subida está justificada por los costes, no por una burbuja".

Los precios seguirán al alza porque "no hay oferta para responder a las necesidades reales de los murcianos

Hernández advierte asimismo que seguirán subiendo "porque no hay oferta para responder a las necesidades reales de los murcianos. Es un tema de mercado: hay necesidad de un producto que no tiene ahora mismo oferta y que además necesita años para construirse". No hay burbuja, lo que hay es un desierto porque no se ha construido lo que se necesitaba", lamenta.

Por último, considera que para mantener un equilibrio y evitar que la falta de vivienda acabe forzando una subida de precios indeseada, es urgente "generar suelo finalista", además de que las administraciones acompañen a este mercado "con una gestión urbanística eficaz para dar respuesta a los jóvenes y familias que demandan hogar".