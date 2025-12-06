La Región parte hacia Asia Central y el Cáucaso en una nueva misión comercial para la pymes

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), llevará a cabo, entre los días 14 y 20 de diciembre, una misión comercial que llevará a empresas de la Región de Murcia a explorar oportunidades de negocio en Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán y Georgia, países que conforman dos regiones estratégicas y emergentes como son Asia Central y el Cáucaso.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, explicó que "esta acción multisectorial busca posicionar la oferta regional en mercados con un alto dinamismo económico y escasa competencia europea, lo que representa una oportunidad singular para la expansión internacional".

En este sentido, añadió que "la misión forma parte de nuestra hoja de ruta para anticiparnos, diversificar mercados y acompañar al tejido empresarial en su salto exterior, generando oportunidades reales de negocio. Llegar los primeros nos da ventaja y ahí estará la Región de Murcia".

Y es que, las exportaciones regionales a Asia Central, centradas especialmente en Kazajistán y Uzbekistán, ascendieron entre enero y agosto a 3,59 millones de euros, un 5,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Los principales productos enviados fueron químicos, azúcar y confitería, vinos con denominación de origen y envases.

En el caso de la región del Cáucaso, Azerbaiyán experimentó un crecimiento récord del 310 por ciento en las exportaciones regionales, al alcanzar los 2,67 millones de euros en ese mismo periodo. Por su parte, Georgia consolida su peso como mercado estratégico con 4,72 millones exportados, lo que implica un ascenso de un 18,6 por ciento respecto a la cifra de exportaciones entre enero y agosto de 2024.

La misión incluye agendas individualizadas para cada participante, lo que permitirá mantener reuniones previamente concertadas con compradores e importadores locales en cada país, lo que maximiza el aprovechamiento comercial de la visita y facilita el cierre de acuerdos concretos durante el viaje.

Esta acción se enmarca en la planificación para el año 2025 del Plan de Promoción Exterior que el Instituto de Fomento desarrolla en colaboración con las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca; un plan que cuenta con la cofinanciación del Fondo de Desarrollo Regional (Feder).