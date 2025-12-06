La Región, la comunidad del Mediterráneo que mejor sortea el fantasma de otra burbuja inmobiliaria

La Región de Murcia es la comunidad autónoma del Mediterráneo que mejor sortea el riesgo de vivir una nueva burbuja inmobiliaria pese a que sea la autonomía en la que más ha subido el precio de la vivienda libre de todo el país en el tercer trimestre de este año, con un 15% más que en el mismo periodo del año pasado.

Con el incremento continuado del precio de la vivienda en los últimos meses por la asfixiante demanda de cada vez un mayor número de personas que buscan comprar una en puntos tensionados -como las grandes ciudades- y la escasez de oferta, resurgen las voces que alertan de la posibilidad de que a corto-medio plazo vuelva a aparecer este fantasma en nuestro país.

Son muchas las que auguran que, de seguir en esta situación, España se encuentra en un callejón con difícil salida para no acabar con un precio de las viviendas desproporcionado, inaccesible y muy por encima de los salarios, el PIB, la demanda real o de los costes de construcción. Más después de que este mismo viernes los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) expusiesen que el precio de la vivienda libre ha registrado en el tercer trimestre una subida de este 15% en Murcia, un aumento histórico.

En el conjunto nacional, el 12,8% registrado también representa el segundo porcentaje más alto en cifras interanuales desde el primer trimestre de 2007, cuando se llegó al pico máximo en pleno estallido de la burbuja. Con la subida del tercer trimestre, superior en una décima a la experimentada en el segundo cuarto del año, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

La vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de incrementos

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió en el país un 9,7% interanual en el tercer trimestre, 2,4 puntos menos que en el trimestre anterior y su menor ascenso interanual desde el tercer trimestre de 2024, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 13,4%, tasa seis décimas superior a la del trimestre previo y la más elevada de toda la serie histórica, que arranca en 2007.

Lejos de lo vivido en la 'crisis del ladrillo'

A pesar de estos datos, un reciente estudio de la tasadora UVE Valoraciones rebaja los peores presagios: el desajuste entre el precio de la vivienda y del PIB es ahora mismo en España también es del 12,8%, pero todavía queda muy lejos del 44,2% que se alcanzó entre 2007 y 2008.

No obstante, el informe sí que señala que podrían empezar a surgir los primeros signos de sobrevaloración, especialmente en algunos mercados -como los de Madrid o Barcelona-, aunque aún con bastante distancia respecto a lo vivido17 años atrás-; o incluso a las cifras registradas en 2020 durante la pandemia de la covid-19, cuando se registró un pico del 16,9% por la crisis sanitaria.

Cinco autonomías superan el desfase medio del 12,8% entre vivienda y PIB

Así, en cuanto a la zona mediterránea, Cataluña, Baleares, Andalucía y Comunidad Valenciana tienen un porcentaje más alto que la Región de Murcia en cuanto a la variación al alza del precio de la vivienda en relación a su PIB.

En el caso de Murcia, la tasadora sostiene en el informe que el precio de la vivienda apenas ha subido un 0,08% en relación al PIB regional, por lo que no existe por ahora un desequilibrio grave que deba encender las alarmas: la cifra mínima muestra que los precios de la vivienda se están moviendo casi en línea con lo que la economía murciana produce y genera.

Las que superan el desfase

Los últimos datos disponibles del PIB corresponden al año 2024: el desfase nacional entre precios y economía era entonces del 8,87%, por lo que cinco autonomía superarían entonces el desfase medio nacional según los datos del informe: Cataluña (15,28%), Madrid (14,74%), Baleares (11,97%), Cantabria (10,27%) y Andalucía (9,14%).

En el caso de la vecina Comunidad Valenciana, el precio ha variado apenas un 1,24%. Aquí el informe añade que los casos valencianos y murcianos, donde, pese a un déficit significativo y a un bajo volumen de viviendas iniciadas, el desfase de precios es reducido, lo que representa una "anomalía relevante que requiere seguimiento".

Para explicar por qué Cataluña ha experimentado una variación tan importante, UVE Valoraciones achaca el incremento al peso del mercado de Barcelona, mientras que la influencia de Gerona y Tarragona explican gran parte del diferencial observado; en Andalucía, el comportamiento de Málaga, junto con Cádiz, Granada y Sevilla, impulsan también un desfase por encima del promedio.

En La Mancha los precios crecen muy por debajo de la evolución de sus economías

El estudio señala, además, que la vecina Castilla la Mancha (13,4%) y Extremadura (13,1%) son las únicas comunidades en las que los precios han crecido muy por debajo de la evolución de sus economías. Las zonas que requieren mayor vigilancia, de acuerdo con el informe, son Cataluña, Madrid, Baleares, la provincia de Málaga y, en menor medida, Cantabria, Cádiz, Granada y Sevilla. Asimismo, las provincias de Alicante y Valencia merecen también atención debido al fuerte incremento reciente de sus precios.

"Los desfases actuales no justifican hablar de burbuja, pero sí muestran tensiones en áreas concretas donde la oferta es insuficiente o la demanda crece con más rapidez que la economía. Para anticipar posibles riesgos, es imprescindible reforzar el análisis y mantener una vigilancia continua en las zonas más expuestas", alertó Germán Pérez, presidente de UVE Valoraciones.