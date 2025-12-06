Un profesor agredido en Murcia: "Mientras escribía en la pizarra me tiraron un tomate, lo grabaron y subieron a las redes"

"Mientras escribía en la pizarra me tiraron un tomate, que por suerte no me dio, un alumno lo grabó y lo subieron a redes sociales". Esta es una de las 171 denuncias que ha recibido en este último curso el Defensor del Profesor del sindicato ANPE, concretamente la de un docente de Formación Profesional (FP) de un centro público de la Región de Murcia.

Otra profesora de Secundaria acudió a este servicio afirmando: "He testificado en un caso de acoso de un niño a otro y los padres del agresor me están haciendo la vida imposible". Al igual que ellos, otro docente interino que trabaja en un instituto explicó a la defensora del profesor, Isabel Sánchez, que "un padre ha acudido al centro y me acusa de racista por las notas, el hijo se sienta junto a él avergonzado y cuando este se va el alumno me pide perdón por la actitud de su padre".

Estos son solo algunos ejemplos de los casos que Isabel Sánchez ha atendido este último curso, casos de profesores de la Región de Murcia que se han visto desbordado por situaciones vividas en sus centros y que han querido denunciar ante el Defensor del Profesor buscando asesoramiento para superarlas.

Habitualmente, el primer contacto suele ser telefónico y en uno de cada tres casos esa consulta va seguida de una visita presencial, según explica la responsable de este servicio. "Algunos docentes llegan con altos niveles de ansiedad, algunos con depresión, incluso con bajas laborales", afirma.

Los profesores con más de 15 años de experiencia presentan agotamiento extremo

En el curso 2024-2025 el Defensor del Profesor atendió 171 casos en la Comunidad, lo que supuso un ligero descenso respecto a los contabilizados un curso antes (188, aunque confirman un notable aumento de las dificultades para dar clase y las conductas agresivas entre alumnos, que ha pasado del 27,5% al 44,5% en un solo año.

También informan de un fuerte aumento del síndrome de burnout (profesor quemado) y de los problemas derivados de la atención a la diversidad. Muchos docentes presentan síntomas de agotamiento extremo, especialmente aquellos con más de 15 años de experiencia. La excesiva burocracia, las altas ratios y la creciente complejidad del alumnado, sin un incremento proporcional de los recursos, hace que numerosos profesores se sientan desbordados y frustrados.