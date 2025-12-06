López Miras acusa a Vox de estar más pendiente de atacar al PP que al PSOE

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha acusado este sábado a Vox, ante su posición en las elecciones extremeñas, que está más pendiente de atacar y desgastar al PP que al PSOE.

López Miras ha salido así al paso de las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que ha planteado que para que su partido apoye al PP para lograr la presidencia de Extremadura, debería tener un candidato distinto a María Guardiola.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso con motivo de su presencia en el acto por el 47 aniversario de la Constitución, el presidente murciano ha dicho que está "sorprendido viendo con incredulidad lo que está pasando en Extremadura".

Al respecto, ha explicado que el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, "ha participado directamente en las tramas de corrupción de los familiares de Pedro Sánchez y Vox está más pendiente de atacar y de desgastar al Partido Popular que al Partido Socialista".

"Se están retratando y creo que están quedando en evidencia", ha añadido antes de considerar también que Vox se equivoca al no estar presente en el acto conmemorativo del Congreso con motivo del aniversario de la Constitución.

Declaración institucional

En una declaración más institucional con motivo del Día de la Constitución, el presidente regional resaltó que “la democracia y la libertad que hoy disfrutamos no son algo que exista porque sí, sino que debemos defenderlas y protegerlas en todo momento”.

Miras puso en valor que “el crecimiento y el desarrollo de la Región de Murcia ha estado ligado al progreso de la España constitucional”.

Así, recordó que “la Constitución ha sido la palanca que ha permitido a España vivir el mayor periodo de transformación social y económica”, y que “desde el entendimiento, el diálogo y el respeto a las diferencias, nuestra nación ha avanzado y se ha modernizado, también en las comunidades autónomas, como un ejemplo y un referente para muchos países”.

El jefe del Ejecutivo regional añadió que, desde la aprobación de la Carta Magna, “han sido 47 años en los que la Región de Murcia ha definido y consolidado su identidad, aquello por lo que se la reconoce: una tierra de gente trabajadora, hospitalaria, solidaria, honesta e inconformista, que lucha cada día por un futuro mejor”.

López Miras también tuvo una mención especial a los jóvenes, a quienes situó como protagonistas del porvenir de España. En concreto, subrayó que “a ellos les corresponde abrir camino y trazar el rumbo de nuestro país”, y que deben emprender “con ilusión y esperanza esa tarea que antes afrontaron sus padres y abuelos”. Les animó, además, a hacerlo “con confianza en las instituciones que les representan”.

Finalmente, el presidente apeló a reivindicar el espíritu de la Constitución y el legado de estas casi cinco décadas de democracia: “Os invito a celebrar una página tan relevante en la historia de nuestro país como es la España constitucional. Desde la Región de Murcia, feliz Día de la Constitución”, concluyó.