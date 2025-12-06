El Gobierno regional dobla la dotación de las becas Erasmus para los universitarios de la Región

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, mantuvo una reunión de trabajo con el nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (UMU), Antonio Nicolás Fenoll, la expresidenta de este órgano, Lucía Serna Martínez, y la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Zaira Ojeda Cano, en la que les ha trasladado el incremento de la dotación autonómica destinada a becas complementarias Erasmus+ para el curso 2024/2025, que dobla la dotación con respecto al curso anterior.

En total, el Gobierno regional destina 419.150 euros a apoyar la movilidad internacional del estudiantado de las tres universidades de la Región de Murcia durante el curso académico ya finalizado. "Queremos que los estudiantes no dejen de vivir una experiencia Erasmus por motivos económicos", subrayó el consejero, quien destacó que estas ayudas complementan las becas de la Unión Europea y del Ministerio, ampliando la capacidad de los estudiantes para afrontar los gastos de alojamiento, manutención y desplazamientos.

El titular de Universidades firmó las órdenes por las que se dispone la concesión de estas subvenciones nominativas -las cuales están entregadas- a las tres universidades de la Región, con el fin de colaborar económicamente con el programa Erasmus+ durante el curso 2024/2025, como ayudas complementarias para la financiación de las estancias de los alumnos y alumnas seleccionados en las distintas modalidades de movilidad (estudios, prácticas y movilidad internacional con terceros países).

El consejero explicó a los representantes estudiantiles que la mejora de estas ayudas se enmarca en el compromiso del Gobierno regional con la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y con la internacionalización del sistema universitario regional. En este sentido, recordó que el anteproyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia considera la movilidad como un eje estratégico y prevé programas de becas y ayudas al estudio que complementen las convocatorias estatales y europeas.

"El texto reconoce el papel central del estudiantado y de sus consejos, y consagra un sistema adecuado y suficiente de becas y ayudas. Estas becas Erasmus autonómicas son un ejemplo concreto de ese modelo: un sistema universitario más abierto, internacional y justo para todos", señaló Juan María Vázquez.