El frío se pone en pausa en la Región durante el puente de la Constitución y reanudará en la Inmaculada

El tiempo en el puente de la Constitución y la Inmaculada será más agradable en amplias zonas de la Región de Murcia, sobre todo en comparación con años anteriores, con temperaturas de 18 a 25 grados en la mayoría de los municipios de la Comunidad, sin esperar heladas nocturnas en los territorios altos del Altiplano y el Noroeste.

"Tenemos por delante un puente de diciembre en el que las altas presiones garantizan un tiempo estable en la mayor parte del país", según Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Del Campo subrayó que "las temperaturas serán más altas, con pocas heladas y más de 22 grados a orillas del Mediterráneo". Los termómetros marcarán valores más altos este sábado, mientras que el domingo apenas se esperan cambios.

Sábado

La predicción de la Aemet indica que, en general, durante los próximos días hará más calor del que hemos estado teniendo en la última semana con la entrada del invierno en territorio murciano. Un claro ejemplo de esta subida de máximas es Murcia, que alcanzará los 24 grados en las horas de más sol.

Por el contrario, refrescará más de día este sábado en el este de la Región, como es el caso de Lorca o Caravaca de la Cruz, cuyas máximas están dentro de la media (22 y 20), pero que durante la madrugada registrarán cifras de 9 y 6 grados, respectivamente.

Temperaturas este sábado Caravaca de la Cruz: 6 grados de mínima y 20 de máxima. Cartagena: 12 y 21 Lorca: 9 y 22 Murcia: 10 y 24 Yecla: 10 y 18

Domingo

El domingo se impondrá el anticiclón y los cielos quedarán más despejados. Esto provocará una bajada palpable de las temperaturas nocturnas en gran parte de la Región, con poca probabilidad de heladas. Como siempre, las zonas más frías, Noroeste, Altiplano o Lorca, alcanzarán mínimas de 5, 7 y 6 grados, respectivamente. En el caso de Murcia, el mercurio bajará hasta los 10 grados.

Las temperaturas diurnas no variarán en exceso, si acaso bajarán un poco. El ambiente será suave para la época, especialmente en zonas costeras, alcanzando en las horas más calientes los 19 grados en Águilas y Mazarrón y 21, en Cartagena.

Temperaturas del domingo Caravaca de la Cruz: mínima de 5 grados y máxima de 20 Cartagena: 12 y 21 Lorca: 6 y 21 Murcia: 10 y 23 Yecla: 7 y 18

Lunes

El lunes, día festivo por la Inmaculada, las temperaturas continuarán con un nivel similar a las de la jornada anterior, con máximos de 19 a 22 grados en todo el territorio. Los registros más altos se darán en Murcia, con 22 grados.

Por otro lado, las mínimas del lunes sí que van a experimentar un cambio notable en las zonas más frías de la Región, que se va a extender a otras zonas de la Comunidad, llegando a marcar 3 grados en Caravaca, 6 en Lorca, o en Murcia o 4 en Yecla.