"La Constitución no debe ser un texto inmutable, puede adaptarse con consenso"

¿Qué significa para usted, en lo personal y en lo institucional, el 6 de diciembre y el legado de la Transición Española? ¿Qué valores de aquel momento considera que siguen siendo esenciales hoy?

Para mí, el 6 de diciembre es mucho más que una fecha señalada en nuestro calendario. Representa el triunfo de la convivencia frente a la división, la voluntad de futuro frente al enfrentamiento, y el compromiso colectivo de millones de españoles que apostaron por una España moderna, unida y democrática. La Transición fue un ejercicio de generosidad histórica que logró transformar un país entero partiendo del entendimiento y del esfuerzo común. Ese legado sigue siendo indispensable. El respeto a la ley, la unidad de nación, la libertad la igualdad de todos los españoles y la búsqueda constante del acuerdo deben seguir siendo valores esenciales. España necesita moderación, diálogo real y lealtad institucional para seguir avanzando.

Muchos recuerdan la Constitución de 1978 como el punto de inflexión hacia la democracia tras años de dictadura. ¿Cree usted que la ciudadanía sigue comprometida con los valores fundamentales de la Constitución Española: libertad, igualdad, pluralismo, solidaridad y respeto institucional?

Estoy convencida de que la mayoría de los ciudadanos continúa profundamente comprometida con los principios que dieron vida a nuestra Constitución: libertad, igualdad, pluralismo y solidaridad. Son valores que vertebran nuestro día a día, especialmente en nuestra Región de Murcia, donde la convivencia es nuestro verdadero patrimonio común. Es cierto que atravesamos tiempos complejos, donde algunas ideologías o tendencias políticas pueden generar desafección. Pero cuando las instituciones, derechos y libertades se ven amenazadas, la reacción ciudadana demuestra que la Constitución sigue siendo el marco al que acudimos para proteger nuestra convivencia. La ciudadanía cree en este modelo; lo que demanda es que lo defendamos con responsabilidad.

En su opinión, ¿qué derechos o principios consagrados en la Constitución requieren hoy una defensa más activa desde las instituciones autonómicas como la Asamblea Regional de Murcia?

La defensa de la separación de poderes, el respeto institucional y el Estado de derecho, que son el corazón mismo de nuestra democracia. En un contexto de tensiones territoriales y desigualdades crecientes, creo que debemos defender con especial firmeza el principio de igualdad entre todos los españoles, independientemente del territorio en el que vivan. Desde la Asamblea Regional de Murcia debemos exigir una financiación justa, infraestructuras equitativas y oportunidades homogéneas.

Desde su posición como presidenta del parlamento regional, ¿cómo puede la Asamblea servir mejor como instrumento para fortalecer la convivencia, la cohesión social y el respeto a la diversidad en la Región de Murcia?

La Asamblea debe ser el ejemplo. Nuestro Parlamento es un espacio donde conviven distintas sensibilidades políticas e ideológicas. Si desde el Parlamento demostramos que es posible debatir con respeto y alcanzar acuerdos útiles, estaremos transmitiendo un mensaje positivo al conjunto de la sociedad. Además, como institución estamos reforzando nuestra apertura a la ciudadanía: visitas, programas educativos, jornadas de puertas abiertas o acciones para acercar el Parlamento a los jóvenes. Cuanto más conocida sea la institución, más fuerte será el respeto hacia ella y hacia lo que representa.

¿Considera que el ‘espíritu de la Transición’ -diálogo, pacto, sensatez política- se ha perdido en los últimos tiempos o aún prevalece?

No creo que se haya perdido. Creo que hay quienes intentan día a día debilitarlo, pero la sociedad española conserva una profunda vocación de estabilidad y acuerdo. La Transición triunfó porque se puso a España por encima de los intereses de partido; cuando se actúa desde la responsabilidad, ese espíritu sigue vivo. En mi discurso de este año en el día de la Región hice un llamamiento a la sensatez, el diálogo, los acuerdos y acabar con la crispación creciente, tanto en la sociedad como en el Parlamento. La clave es mantenernos firmes en la convicción de que dialogar no es ceder, sino construir.

¿Considera que la Constitución necesita reformas para adaptarse a los desafíos del siglo XXI?

La Constitución no debe ser un texto rígido e inmutable. Puede adaptarse cuando existe un consenso amplio y una voluntad clara de mejorar el sistema sin poner en riesgo la esencia y valores bajo los que se aprobó. Pero cualquier reforma debe hacerse con amplio consenso, nunca desde una lógica de presión territorial o de privilegios para unos sobre otros. Reformar siempre para fortalecer la igualdad, la convivencia y la separación de poderes.

¿Qué políticas cree usted que deberían impulsarse desde la Asamblea o la administración regional para inculcar entre los jóvenes el sentido de ciudadanía, memoria histórica y respeto a las instituciones democráticas?

El conocimiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía son esenciales para la formación en valores democráticos. Además, debemos reforzar la educación cívica y constitucional desde edades tempranas. Y no solo desde los libros, sino desde la experiencia: que los jóvenes visiten la Asamblea, conozcan cómo se toman las decisiones, entiendan el valor del debate y del respeto. También necesitamos políticas que fomenten la participación juvenil, voluntariado, proyectos comunitarios y programas de formación en valores democráticos. Las instituciones somos responsables de abrir puertas y espacios de participación para que los jóvenes no vean la democracia como algo ajeno, sino como su herencia y su responsabilidad futura.