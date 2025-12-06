La Comunidad rescata al viñedo murciano con nuevas ayudas directas

El Gobierno regional vuelve a extender la mano al sector del viñedo, uno de los más castigados por la crisis agraria que atraviesa la Región de Murcia. El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar el próximo jueves un nuevo paquete de ayudas destinado a aquellos agricultores que quedaron fuera de la convocatoria anterior por cuestiones administrativas o de requisitos, con el objetivo de que "todos los afectados reciban el apoyo que necesitan", según explican desde la Consejería de Agricultura.

En total, 301 viticultores de la Región se beneficiarán de 775.960 euros en ayudas directas para compensar las pérdidas económicas acumuladas. La superficie total acogida a este apoyo asciende a 4.389 hectáreas, con una prima de 210 euros por hectárea. La cuantía máxima a percibir por explotación será de 10.000 euros, y ninguna ayuda será inferior a los 300 euros.

Yecla y Jumilla la cabeza de los beneficiarios

El reparto territorial refleja la importancia vitícola del Altiplano murciano: Yecla concentra 214 beneficiarios y 3.014 hectáreas, seguida de Jumilla con 89 viticultores y más de 1.278 hectáreas. El resto de municipios –como Bullas, Cehegín o Lorca– presentan una presencia más testimonial, aunque igualmente estratégica para su territorio.

Estas ayudas nacen para "mantener la viabilidad de las explotaciones, preservar la actividad agraria y evitar su abandono en un contexto de extrema dificultad", según recoge la documentación oficial. La Consejería advierte de que la pérdida de rentabilidad amenaza no solo a las familias productoras, sino también al equilibrio ambiental y la lucha contra la desertificación en las comarcas vitivinícolas.

La consejera Sara Rubira en un viñedo de Yecla donde se trabaja en la vendimia / CARM

Rubira: “Queremos que sigan con su actividad”

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, recuerda el papel esencial del viñedo para la economía y el paisaje regional: "El sector del viñedo constituye un eje relevante de la actividad agraria en la Región, tanto desde el punto de vista económico como social y territorial".

Rubira subraya la necesidad de esta intervención directa, financiada con fondos propios de la Comunidad: "Queremos que estos viticultores continúen con su actividad y, apoyando la sostenibilidad de sus explotaciones, ayudamos también a mantener población y empleo en el medio rural".

Esta nueva medida llega apenas semanas después del anuncio del presidente Fernando López Miras, que el 4 de noviembre presentó una convocatoria de 7 millones de euros para paliar los daños causados por la sequía a agricultores y ganaderos. Dentro de esa línea, el viñedo recibirá 1,8 millones de euros para cerca de 10.000 hectáreas, por lo que la suma total de las últimas ayudas autonómicas supera los 2,5 millones de euros.

Un sector emblemático, en riesgo

La viticultura murciana se enfrenta a una tormenta perfecta: reducción de rentabilidad, incremento de costes, presiones comerciales y golpes climáticos. A ello se suma una dinámica alarmante: la superficie de viñedo se ha reducido más del 50% en los últimos 25 años, pasando de más de 45.000 hectáreas a menos de 21.000.

Las organizaciones agrarias alertan de problemas fitosanitarios difíciles de combatir, de la falta de relevo generacional y de la dependencia del comercio exterior, marcada por episodios como la guerra arancelaria internacional. Y el clima extremo ha puesto contra las cuerdas a zonas como Jumilla, donde recientes granizadas llegaron a afectar al 65 % de la producción, con pérdidas valoradas en 35 millones.

Sin medidas de apoyo, advierten, podría acelerarse el abandono de tierras y la desaparición de un paisaje cultural que define buena parte de la identidad murciana.