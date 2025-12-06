La Comunidad impulsa el desarrollo de la energía agrovoltaica

El Gobierno regional está plenamente comprometido con el impulso y el desarrollo de la energía agrovoltaica, según remarcó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la apertura de una jornada sobre esta tecnología, que compatibiliza y mejora el uso agrícola del suelo con la instalación de diversas configuraciones de paneles solares, organizada por la patronal fotovoltaica UNEF en la Universidad de Murcia.

«En una Región como la nuestra en la que contamos con la combinación de una agricultura muy potente y tecnificada junto a más de 3.300 horas de sol al año, la agrovoltaica no es una opción, sino una obligación», explicó el responsable de Energía en el Gobierno regional. Juan María Vázquez señaló que a través del Equipo de Sostenibilidad y Calidad Hortofrutícola del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Fundación Séneca «desarrollamos varios proyectos de investigación y experimentación que están empezando a dar fruto».

El proyecto ubicado en la pedanía murciana de La Alberca se centra en horticultura bajo invernadero, y según los primeros resultados experimentales, «encontramos aumentos del rendimiento de entre el 20 y el 60 por ciento en las explotaciones», explicó el consejero Juan María Vázquez. Las placas están ayudando también a minimizar el estrés que la alta temperatura y el exceso de radiación provoca en los cultivos, «y esta regulación de la temperatura y humedad mediante la sombra de los paneles podría permitir incluso la introducción de nuevos cultivos o variedades que normalmente no pueden cultivarse en climas semiáridos, abriendo un nuevo abanico de posibilidades para nuestro sector agroalimentario», explicó Juan María Vázquez.

El segundo gran proyecto es la instalación PS Agrovoltaica en el Centro de Demostración y Trasferencia Agraria (CDTA) El Mirador, en San Javier. «Se trata de una infraestructura experimental de 36 kilowatios con tres seguidores solares y módulos tanto opacos como semitransparentes que permite analizar parámetros ambientales, edáficos, fisiológicos y productivos, además de identificar barreras reales para su gestión”, resaltó el consejero Juan María Vázquez. La incorporación de una zona de control equivalente y de distintas tipologías de módulos “está aportando datos muy útiles para evaluar la interacción entre estructura, orientación, microclima y rendimiento agrícola», explicó el consejero.

El Imida también participa en una investigación sobre agrovoltaica en el Parque Solar de la firma Enel en Totana, que cuenta con 248.000 módulos fotovoltaicos y empezó a verter energía a la red en 2029. Allí, el terreno se comparte con plantaciones de pimiento rojo, brócoli, alcachofa, tomillo y pitaya para evaluar el impacto de la instalación de los paneles en estos cultivos.

Viñedos en espaldera con viseras solares

El consejero también destacó la investigación que realiza un equipo de la UPCT liderado por el profesor Javier Padilla desarrollando estructuras agrovoltaicas para viñedos, un programa que cuenta con ayudas del Programa Regional de Transferencia de Conocimientos de las Fundación Séneca, dependiente de la Consejería.

Esta línea de investigación, denominada Solarcap (visera solar), ahonda en la compatibilización de la producción energética, la agrícola y la protección climática. Juan María Vázquez desveló que los investigadores “ya han desarrollado la integración de estructuras agrovoltaicas en un cultivo concreto como es el viñedo en espaldera, especialmente adecuado al contar ya con estructuras metálicas para guiar las cepas. Así, los paneles fotovoltaicos pueden integrarse verticalmente por encima de la cepa sin generar sombras entre calles adyacentes”.

En la Región de Murcia hay más de 29.000 hectáreas de viñedos, una cifra que según el responsable de la consejería “permitiría generar entre 6.000 y 9.000 megawatios de fotovoltaica, lo que equivale a varias veces la potencia instalada en toda la comunidad autónoma, pero con la ventaja de no requerir ningún uso de suelo adicional al que ya existe como explotación agrícola”.

Juan María Vázquez apuntó en la apertura de la jornada que “en la Región de Murcia, la agrovoltaica dejó hace tiempo ya de ser un concepto abstracto para convertirse en una práctica en marcha, con proyectos iniciados con datos contrastados y con una comunidad científica y empresarial que colabora de forma real”. El consejero también apuntó que esta tecnología “tiene un gran potencial de crecimiento, máxime cuando se están barajando posibles nuevas ayudas a través de fondos europeos para el desarrollo de la agrovoltaica”.