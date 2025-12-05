¿Qué tiendas y supermercados abren este Puente de Diciembre en la Región de Murcia?

Los dos primeros festivos de diciembre en la Región de Murcia están a la vuelta de la esquina: el Día de la Constitución Española y la festividad de la Inmaculada Concepción. Las dos jornadas están reconocidas como festivos de carácter nacional y son tradicionalmente las últimas antes de la Navidad. No obstante, la colocación de ambas fechas este año en el calendario modifica la estructura habitual del conocido “puente de la Constitución”. Al coincidir el 6 de diciembre en sábado, se reduce la posibilidad de encadenar varios días de descanso.

Como consecuencia, en esta ocasión únicamente uno de los festivos supondrá una pausa real en la semana laboral para la mayoría de empleados. El 6 de diciembre no añadirá un día extra al fin de semana, mientras que la festividad de la Inmaculada, que se celebrará el lunes 8 de diciembre, sí permitirá disfrutar de un pequeño respiro de tres días consecutivos.

Aunque más corto este año, el puente de la Constitución es aun así muy esperado por muchos murcianos que planean escapadas o reuniones con familiares y amigos. Por eso, conviene planear con tiempo el momento de hacer las compras, ya que en los festivos suelen cerrar algunas tiendas y supermercados.

Horarios de las tiendas de la Región de Murcia en el puente de la Constitución

Las tiendas de los centros comerciales Nueva Condomina, Thader, Atalayas, en Murcia, y Parque Almenara, en Lorca abrirán al público todos los días del puente (sábado, domingo y lunes), incluidos los festivos 6 y 8 de diciembre, al igual que el Espacio Mediterráneo, en Cartagena, o el Dos Mares, en San Javier, que reciben clientes los 365 días del año.

El Corte Inglés también atenderá a los clientes durante todo el fin de semana y el lunes, festividad de la Inmaculada Concepción, garantizando así el servicio en estas fiestas. Lo hará en horario de 10.00 a 22.00 horas.

Otros locales como Ikea y Media Markt igualmente abrirán todo el puente, también los festivos 6 y 8 de diciembre.

Las tiendas de moda también tienen previsto abrir este puente. En el caso de Zara y otras tiendas de Inditex, tanto el sábado como el lunes lo hará en su horario habitual -de 10 a 21.30 horas-, mientras que el domingo cerrará sus puertas a las nueve.

Otros comercios del centro de de las principales ciudades de la Región también abrirán sus puertas durante el puente de diciembre, ya que el domingo 8 de diciembre es festivo de apertura autorizado en la Región.

Mercadona abierto recientemente en la pedanía murciana de Santo Ángel / MERCADONA

Supermercados abiertos en la Región de Murcia en el puente de la Constitución

En cuanto a los supermercados, Mercadona abrirá con normalidad el sábado 6 de diciembre en su horario habitual, de 09:00 a 21:30 horas. Este sábado será el único día de este puente en que todos sus establecimientos estarán operativos. Sin embargo, para el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre, permanecerán cerrados por ser domingo y festivo, respectivamente.

La mayoría de las tiendas Carrefour planean abrir sus puertas durante el puente de diciembre, aunque hay excepciones, por eso mismo, para evitar confusiones, se aconseja verificar el horario de la sucursal de Carrefour más cercana en su página web.

Por su parte, gran parte de la red de supermercados de la cadena Lidl abrirá también todo el fin de semana y el lunes 8, en sintonía con los horarios que se ven reflejados a través de su buscador de tiendas. Aquellos Lidl que levanten la persiana el día de la Inmaculada Concepción lo harán solo hasta mediodía, de 09:00 a 15.00 horas.

En lo que se refiere a los supermercados Alcampo, serán algunos los establecimientos que estarán operativos este puente de diciembre. A través de su página web, también se pueden consultar los horarios concretos de cada Alcampo en la Región de Murcia.

Una parte de las tiendas de la cadena Día abrirá durante todo el puente: ambas jornadas del fin de semana y el lunes 8 de diciembre. Se puede consultar el horario concreto de una tienda DIA en este buscador de supermercados.

Los supermercados Consum, de forma general, solo abrirán el festivo 6 de diciembre y bajarán la persiana tanto el domingo como el lunes. No obstante, se recomienda consultar su página web.

Para finalizar, los establecimientos Aldi atenderán a sus clientes durante todo el puente, incluidas las jornadas festivas. Puedes consultar el horario de tu Aldi más cercano en su buscador.