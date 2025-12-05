El Sindicato Médico de Murcia inicia acciones legales contra los servicios mínimos de la huelga

El Sindicato Médico CESM Región de Murcia anuncia que ha iniciado acciones legales por los servicios mínimos impuestos por la Consejería de Salud para las cuatro jornadas de huelga de facultativos de la próxima semana (9, 10, 11 y 12 de diciembre) al considerar que estos son “abusivos” y “suponen un atropello al derecho de huelga de los profesionales”.

En este sentido, informan que las acciones legales no van solo contra la Administración, sino también nominativamente contra los responsables implicados. CESM insiste en que los mínimos impuestos “no solo exceden lo imprescindible para garantizar la atención esencial, sino que en algunos casos superan ampliamente los porcentajes ordinarios, anulando en la práctica los efectos legítimos de la huelga”.

La Consejería de Salud anunciaba el miércoles que para garantizar la asistencia sanitaria durante la huelga convocada por los médicos contra el Estatuto Marco que negocia el Ministerio de Sanidad se establecían como servicios mínimos tres médicos de familia por centro de salud -dos en horario de mañana y uno de tarde- en aquellos centros de Atención Primaria con menos de diez facultativos en plantilla y cuatro profesionales -tres por la mañana y uno por la tarde- en aquellos que tengan en plantilla diez o más médicos.

Además, en consultas con especialistas solo permanecerán abiertas las de Oncología y las unidades de Diálisis. En Atención Hospitalaria, el SMS informa de que todos los servicios del hospital se considerarán como un festivo, a excepción de las mencionadas unidades de Diálisis y las consultas de Oncología, así como Cirugía Oncológica y las cirugías consideradas urgentes y no demorables.

También mantendrán su actividad habitual los servicios de Radioterapia, tratamientos en Hospital de Día, Farmacia (preparación y dispensación de quimioterapia, u otros tratamientos no demorables), que mantendrán su actividad al cien por cien, como una jornada habitual. Manteniéndose también al cien por cien las Urgencias.

Para garantizar el derecho a huelga, CESM considera que es necesaria: