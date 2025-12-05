Simel Esim: "La Economía Social genera relaciones laborales más estables e inclusivas"

La Task Force reúne a numerosas agencias de Naciones Unidas (ONU) que trabajan coordinadas para impulsar la Economía Social internacionalmente. ¿Por qué esta reunión estratégica se celebra en Murcia?

La Task Force es un foro interinstitucional compuesto por agencias de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y redes mundiales de Economía Social y Solidaria, que promueve este modelo empresarial como motor para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel local, regional, nacional e internacional. Es, por lo tanto, esencial que nuestra actividad esté estrechamente vinculada con la experiencia de los territorios. Y Murcia, Capital Española de la Economía Social en 2025, es un lugar especialmente adecuado para celebrar esta reunión porque la Región cuenta con una larga tradición cooperativa y de Economía Social, sustentada en instituciones y organizaciones tan sólidas como Ucomur y Ucoerm. Con este simposio podemos vincular nuestros debates con un territorio donde la Economía Social y Solidaria genera empleo de calidad, impulsa el desarrollo local y refuerza la cohesión social. Al mismo tiempo, permitirá consolidar aún más el papel de España y de la Región de Murcia como referentes mundiales.

Gracias al compromiso de varios gobiernos como el de España, la asamblea general de la ONU ha aprobado dos resoluciones históricas que reconocen a la Economía Social como motor del desarrollo sostenible, especialmente a escala territorial.

Estas dos resoluciones son hitos históricos para la Economía Social y Solidaria. La reconocen como un vector esencial para alcanzar la Agenda 2030, y además solicitan su integración en las estrategias de desarrollo sostenible. También invitan a los Estados a adoptar leyes y políticas que impulsen su desarrollo, urgen a las entidades de la ONU a apoyar a los países en la creación de ecosistemas coherentes de Economía Social y Solidaria, y animan a las instituciones financieras a adaptar sus instrumentos para facilitar a estas entidades un mejor acceso a financiación. Estas resoluciones dan un fuerte respaldo internacional a estados miembros como España y regiones como Murcia, y a lo que han construido a lo largo de décadas: ecosistemas sólidos de Economía Social, marcos jurídicos y políticos favorables y mecanismos sólidos de cooperación entre las autoridades públicas y las organizaciones de la Economía Social. Las resoluciones pueden alentar a los estados miembros a consolidar y profundizar las políticas existentes, atraer nuevos socios y financiación, y fomentar una mayor coherencia de las políticas. También crean un marco para el aprendizaje mutuo: lo que funciona en Murcia y España puede inspirar a otras regiones y países, y las experiencias de otras partes del mundo pueden enriquecer las políticas españolas. Los debates del simposio de Murcia constituirán los elementos centrales del Plan de Acción bienal de la Task Force y servirán para identificar los temas que se destacarán en el próximo informe del secretario general de la ONU sobre Economía Social y Solidaria.

En 2022 la Organización Internacional del Trabajo aprobó una resolución que sitúa a la Economía Social y Solidaria en el centro del trabajo decente. ¿Qué características hacen que este sector sea especialmente eficaz en la generación de empleo de calidad?

Esta resolución proporciona, por primera vez, una definición tripartita universal de la Economía Social y Solidaria. Destaca que lo que distingue a sus entidades no es solo su forma jurídica u organizativa, sino los valores y principios que las guían. Persiguen objetivos económicos y sociales conjuntamente; se inspiran en la solidaridad, la igualdad y el respeto por las personas y el planeta; se basan en la cooperación voluntaria y el apoyo mutuo; se rigen de forma democrática o participativa; son autónomas e independientes; y priman las personas y los objetivos sociales sobre el capital. Estas características hacen que la Economía Social tienda a generar relaciones laborales más estables e inclusivas, y a dar una mayor voz a las personas trabajadoras y a la reinversión de los excedentes en la empresa o en la comunidad, en lugar de maximizar los beneficios a corto plazo. También implica que los servicios y la producción se adaptan mejor a las necesidades locales. En todo el mundo, las entidades de Economía Social y Solidaria ayudan a los trabajadores y trabajadoras informales a avanzar en su proceso de formalización, ampliando su acceso a la protección social y abriendo oportunidades para las mujeres, la juventud y grupos en riesgo de exclusión o vulnerables. Por todas estas razones, las entidades de Economía Social pueden ser tanto un socio como un mecanismo clave para crear puestos de trabajo de calidad y promover la justicia social.

La ONU ha declarado 2025 como segundo Año Internacional de las Cooperativas. ¿Qué significa para territorios con una fuerte identidad cooperativa?

Ha sido tanto un reconocimiento como una llamada a la acción. Sirvió para poner de relieve la contribución de las cooperativas a la vida económica y social, e invitó a los gobiernos y a los interlocutores sociales a reforzar el entorno propicio para ellas. Para una región como Murcia, donde las cooperativas son fundamentales, este año ha sido una oportunidad única para recibir a socios estatales, europeos e internacionales y mostrar sus exitosas experiencias cooperativas.

En un contexto marcado por grandes retos sociales, económicos, medioambientales y geoestratégicos, ¿cuáles son los principales desafíos para potenciar la Economía Social y políticas públicas que la fomenten a nivel internacional?

Yo enmarcaría las prioridades en torno a tres grandes elementos: comprender la Economía Social y Solidaria, capacitar a los Estados miembros en materia de estas empresas y avanzar de forma coherente. En primer lugar, debemos profundizar en su comprensión con un refuerzo de los conceptos, elaboración de datos y estadísticas, de investigaciones y de documentación operativos. Esto nos permitirá hacer más visible su contribución al trabajo decente, a la inclusión social o a la triple transición (verde, digital y de la informalidad a la formalidad), de tal manera que pueda influir en la toma de decisiones y en la definición de políticas. En segundo lugar, debemos fortalecer las capacidades de los estados miembros y los socios para diseñar y aplicar ecosistemas favorables: marcos jurídicos y normativos, acceso a financiación y a la contratación pública, apoyo a sus ecosistemas y a capacidades institucionales, tal y como piden las resoluciones de la asamblea general de la ONU y la estrategia de la OIT sobre la Economía Social y Solidaria. En tercer lugar, debemos avanzar en la coherencia en todo el sistema multilateral y a nivel estatal, integrando las perspectivas de este modelo en la programación de la ONU en los países, en los principales programas de transición y en la labor de las organizaciones regionales y las instituciones financieras internacionales. Para la Task Force este simposio técnico identificará las áreas de acción prioritarias para los próximos dos años. Las tres áreas mencionadas anteriormente establecen prioridades de acción claras: generar y compartir conocimientos; coordinar el apoyo al desarrollo de capacidades entre los miembros y los observadores de la Task Force; y servir de plataforma para armonizar los mensajes dentro del sistema de la ONU y con los actores clave.