El PSOE acusa a López Miras de estar "desmantelando la sanidad pública mientras deriva a la privada"
Su portavoz parlamentaria denuncia que "las consecuencias de la falta de gestión, el abandono y la negligencia las sufren a diario los ciudadanos de la Región"
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, denunció este viernes que "López Miras está desmantelando la sanidad pública para acabar con ella, mientras que su gobierno deriva servicios a la sanidad privada para llenar los bolsillos de sus amigos".
Hacia estas declaraciones después de conocer a través de La Opinión que "más de la mitad de las cirugías que se hacen en la Región de Murcia son derivadas a centros sanitarios privados". En concreto, casi seis de cada diez operaciones de la Región de Murcia se realizan en hospitales privados, frente al 44% que se hacen en centros públicos. Esto supone que en la Comunidad el sector privado tiene un mayor peso que en el resto de España, donde la media de cirugías en centros públicos es del 49,6% y en privados del 50,3%. Este es uno de los principales datos que recoge el Informe Anual 2024 del Sistema Nacional de Salud (SNS), un estudio dado a conocer ayer por el Ministerio de Sanidad.
Fernández afirmó que "las consecuencias de la falta de gestión, el abandono y la negligencia de López Miras las sufren a diario los ciudadanos y ciudadanas de la Región, con unas listas de espera de más de 200.000 personas, además de la falta de recursos y de personal en la sanidad pública".
La portavoz socialista hizo estas declaraciones frente al Hospital Santa Lucía de Cartagena que, en su opinión, es un "ejemplo claro del abandono y la falta de gestión del Gobierno de López Miras en materia de sanidad". Este centro hospitalario se incendió el pasado 26 de noviembre "porque, en diez años, el Ejecutivo del PP no ha tomado las medidas necesarias para sustituir los materiales altamente inflamables de la fachada, ni ha mejorado los sistemas y protocolos de seguridad, después de que en 2015 ocurriera exactamente lo mismo".
Insistió en que lo ocurrido el pasado 26 de noviembre también puso de manifiesto que ni las alertas, ni los protocolos de seguridad funcionaron como debían, ya que "las alarmas no sonaron a tiempo, y la evacuación se realizó, fundamentalmente, gracias a la iniciativa y a la profesionalidad del personal sanitario, sin una dirección clara y eficaz de la emergencia".
"Estamos hablando de una negligencia grave que ha puesto en peligro la vida de muchas personas. Ha pasado más de una semana y todavía nadie del Gobierno de López Miras ha dado ni una sola explicación ni asumido responsabilidades", explicó.
