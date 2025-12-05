Tren
Renfe programa 95 circulaciones de autobús entre Murcia y Cartagena por las obras en la estación de Balsicas
Los autobuses también realizarán parada en las estaciones de Balsicas y Torre Pacheco
Renfe ha programado 95 circulaciones de autobús entre Murcia y Cartagena para garantizar la movilidad de los viajeros con motivo de las obras que Adif ejecuta para la construcción de la plataforma de Alta Velocidad entre ambas ciudades, que conlleva actuaciones en la estación de Balsicas del Mar Menor.
Los autobuses también realizarán parada en las estaciones de Balsicas y Torre Pacheco, según informaron fuentes de Renfe en un comunicado.
Los autobuses programados, además, darán servicio a los viajeros de Media Distancia de la línea València-Alicante-Murcia-Cartagena y el Intercity (Larga Distancia) València Nord-Murcia-Cartagena que viajarán en tren desde y hasta Murcia y entre Murcia y Cartagena se desplazarán en autobús.
La compañía ofrece un total de 5.225 plazas de autobús para dar cobertura a estos servicios, entre el 11 y el 15 de diciembre, mientras se realizan las obras. Los autobuses cuentan con 55 plazas cada uno y se ha previsto para los horarios con mayor demanda de viajeros la circulación de cuatro buses por servicio.
Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones y de la cartelería en estaciones.
Además, se ha previsto la dotación de personal de apoyo para información en las estaciones de Murcia, Balsicas y Torre Pacheco.
