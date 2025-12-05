Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tren

Renfe programa 95 circulaciones de autobús entre Murcia y Cartagena por las obras en la estación de Balsicas

Los autobuses también realizarán parada en las estaciones de Balsicas y Torre Pacheco

Estación de Balsicas

Estación de Balsicas

La Opinión

La Opinión

Renfe ha programado 95 circulaciones de autobús entre Murcia y Cartagena para garantizar la movilidad de los viajeros con motivo de las obras que Adif ejecuta para la construcción de la plataforma de Alta Velocidad entre ambas ciudades, que conlleva actuaciones en la estación de Balsicas del Mar Menor.

Los autobuses también realizarán parada en las estaciones de Balsicas y Torre Pacheco, según informaron fuentes de Renfe en un comunicado.

Los autobuses programados, además, darán servicio a los viajeros de Media Distancia de la línea València-Alicante-Murcia-Cartagena y el Intercity (Larga Distancia) València Nord-Murcia-Cartagena que viajarán en tren desde y hasta Murcia y entre Murcia y Cartagena se desplazarán en autobús.

La compañía ofrece un total de 5.225 plazas de autobús para dar cobertura a estos servicios, entre el 11 y el 15 de diciembre, mientras se realizan las obras. Los autobuses cuentan con 55 plazas cada uno y se ha previsto para los horarios con mayor demanda de viajeros la circulación de cuatro buses por servicio.

Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones y de la cartelería en estaciones.

Además, se ha previsto la dotación de personal de apoyo para información en las estaciones de Murcia, Balsicas y Torre Pacheco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ponen un teléfono móvil en la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
  2. Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz
  3. En directo: Real Murcia - Cádiz
  4. La primera nevada de la temporada cubre de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región
  5. En directo: Jimbee Cartagena-ElPozo Murcia
  6. El tranvibús será gratis durante tres meses y comenzará a circular la semana que viene en Murcia
  7. Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia
  8. Copa del Rey: las claves del sorteo y los rivales a los que se puede enfrentar el Real Murcia

El PSOE acusa a López Miras de estar "desmantelando la sanidad pública mientras deriva a la privada"

El PSOE acusa a López Miras de estar "desmantelando la sanidad pública mientras deriva a la privada"

La Comunidad retoma el plan que marcará los usos del suelo en torno al Mar Menor

La Comunidad retoma el plan que marcará los usos del suelo en torno al Mar Menor

El PP de la Región impulsa una ley con sanciones de más de 45.000 euros por agredir a sanitarios

El PP de la Región impulsa una ley con sanciones de más de 45.000 euros por agredir a sanitarios

Renfe programa 95 circulaciones de autobús entre Murcia y Cartagena por las obras en la estación de Balsicas

Renfe programa 95 circulaciones de autobús entre Murcia y Cartagena por las obras en la estación de Balsicas

La mascarilla será obligatoria en hospitales y centros de salud de la Región

La mascarilla será obligatoria en hospitales y centros de salud de la Región

La Región resiste a la "desaceleración" nacional de la compraventa de viviendas

La Región resiste a la "desaceleración" nacional de la compraventa de viviendas

¿Llegarán tus cartas y paquetes en patinete eléctrico? El nuevo reparto de Correos levanta ampollas en la Región

¿Llegarán tus cartas y paquetes en patinete eléctrico? El nuevo reparto de Correos levanta ampollas en la Región

Los docentes denuncian un aumento de las conductas agresivas de los alumnos y dificultades para dar clase

Los docentes denuncian un aumento de las conductas agresivas de los alumnos y dificultades para dar clase
Tracking Pixel Contents