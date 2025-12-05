La Región resiste a la "desaceleración" nacional de la compraventa de viviendas

La Región de Murcia es una de las pocas comunidades que resisten a la "desaceleración" nacional de la compraventa de viviendas con un incremento del 5,3% en el mes de octubre frente a la caída del 3,6% en España.

Según el avance de los datos provisionales de octubre publicados por los Registradores de la Propiedad, en la Comunidad se realizaron 2.550 operaciones de compraventas de viviendas, una cifra superior a las 2.421 registradas en el mismo periodo del año pasado. Las hipotecas de viviendas también se incrementaron levemente en Murcia: 1.574 por las 1.555 (un 1,2% más).

Con la caída de las compraventas en el conjunto del país del 3,6% en comparación interanual, con 67.600 operaciones, se retoma así la "desaceleración" iniciada en agosto, cuando estas operaciones se redujeron por primera vez desde junio de 2024, y que se rompió en septiembre con un incremento del 2,7%.

La tendencia a la baja comenzó en agosto: las operaciones se reducían por primera vez desde junio de 2024

Los Registradores de la Propiedad refieren que la compraventa de todo tipo de inmuebles, no solo viviendas, bajó un 2,7% interanual y quedó en torno a las 128.800 operaciones. Estos datos confirman la desaceleración iniciada durante el mes de agosto, tras la sólida tendencia al alza registrada en los primeros meses del año, pese a que el número mensual de operaciones se mantiene en niveles "históricamente altos", explican los Registradores en el comunicado.

Nueve comunidades autónomas registraron descensos en las compraventas totales en octubre, encabezadas por Aragón (-15%); Baleares (-14,5%) y Madrid (-14,2%), mientras que otras nueve autonomías y ciudades autónomas cerraron el mes con incrementos, entre los que destacan Ceuta (17,3%); Navarra (14,6 %) y Cantabria (9,8%).

Dónde bajaron y subieron

En cuanto a las compraventas específicas de vivienda, los mayores descensos se registraron en Madrid (-12,3%); Baleares (-11%) y Canarias y Valencia (ambas con caídas del 9,3%), mientras que, aparte de la Región, Ceuta (14,9%) y Cantabria (8,8%) fueron las que más crecieron.

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid superaron en octubre las 10.000 compraventas totales, sobre todo Andalucía, que registró más de 24.000 operaciones.

Y en cuanto a las compraventas exclusivamente de vivienda, Andalucía, Cataluña y Valencia ocuparon los primeros puestos, de nuevo con Andalucía en cabeza, con unas 13.700 operaciones.

Hipotecas estables

Las hipotecas mantuvieron un comportamiento estable en octubre, con unas 67.200 constituídas en total, de las cuales 52.000 se firmaron para adquirir una vivienda, con un incremento algo superior al 1,1%.

Las hipotecas totales crecieron en nueve comunidades y ciudades autónomas, sobre todo en Melilla (22,6%); Castilla la Mancha (18,1%) y Canarias (17%). Por el contrario, los mayores descensos se produjeron en Ceuta (-60,5%); Aragón (-10,3%) y Cataluña (-7,8%).

En cuanto a las hipotecas sobre vivienda, también aumentaron en nueve comunidades, encabezadas por Extremadura (21,6%); Cantabria (15,2%) y Canarias, mientras que Ceuta (-54,9%); Galicia (-8%) y Aragón (-8%) protagonizaron los mayores recortes.

Atendiendo a las cifras absolutas, en Andalucía, Cataluña y Madrid se firmaron más de 10.000 préstamos hipotecarios sobre todo tipo de inmuebles, destacando Andalucía con algo más de 13.000, mientras que en hipotecas de vivienda solo Andalucía superó las 10.000 constituciones.