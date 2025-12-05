La Región, la comunidad con menos años de vida saludable del país

Al analizar algunos de los indicadores sanitarios que ayudan a evaluar la calidad de vida de la población, el estudio dado a conocer por el Ministerio este jueves señala que los ciudadanos de la Región tienen 77,5 años de vida saludable al nacer, lo supone la cifra más baja por comunidades autónomas y lejos de los 79,4 años de media de vida saludable en nuestro país en estos momentos.

En este caso, la autonomía donde los ciudadanos tienen más años de vida saludable es Castilla y León, donde sus habitantes llegan a los 81,1 años con buena calidad de vida.

El informe constata que una amplia mayoría de la ciudadanía percibe su salud en términos positivos. En 2023, el 74% de la población considera su estado de salud como bueno o muy bueno, con diferencias entre hombres (78,0%) y mujeres (70,2%). La percepción de buena salud es mayor entre personas con nivel educativo superior (82,9%) frente a quienes tienen niveles educativos más bajos (69,7%).

Se observa también una recuperación de los indicadores afectados por la pandemia. La esperanza de vida al nacer se sitúa en 83,8 años (86,3 en mujeres y 81,1 en hombres) en España, superando los niveles prepandemia. Nuestro país mantiene así la esperanza de vida más alta de la Unión Europea, con 2,5 años más que la media comunitaria.

En Murcia la esperanza de vida es un año menor que la media nacional, con 82,8 años, situándonos como la tercera comunidad con menos esperanza de vida, solo por encima de Andalucía y Canarias.

Al nacer, además, las mujeres españolas tienen una esperanza de vida 5,2 años superior a la de los hombres, y a los 65 años siguen teniendo una esperanza de vida 3,8 años mayor, por lo que se consolida la recuperación de ambos indicadores tras el descenso ocasionado en 2020 debido a la pandemia.