Podemos exige rescindir todos los conciertos con el grupo Ribera tras el escándalo del Hospital de Torrejón

Podemos exigió este viernes al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que su Gobierno cancele todos los conciertos que el Servicio Murciano de Salud (SMS) tiene con el Grupo Ribera, que gestiona los hospitales Virgen de la Caridad y Perpetuo Socorro, ambos en Cartagena; así como el Hospital de Molina y el Hospital Ribera Caravaca.

La diputada autonómica de Podemos en la Región, María Marín, hace esta petición después de conocerse unos audios del CEO de Ribera Salud, el grupo que gestiona el centro hospitalario de titularidad pública de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid, en los que da instrucciones para "desandar el camino" en la reducción de las listas de espera con objeto de hacer crecer los beneficios de la sociedad. "Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa", se escucha decir a Pablo Gallart, el CEO de Ribera Salud en los audios de una reunión publicados por El País.

La sanidad privada antepone el puro beneficio económico a la salud y la vida de las personas María Marín — Portavoz Podemos RM

Marín calificó los audios como "una vergüenza" porque "destapan lo que algunas hace años venimos denunciando, y es que la sanidad privada antepone el puro beneficio económico a la salud y la vida de las personas", declaró acompañada por el secretario de Comunicación de los morados, Víctor Egío, a las puertas del hospital Ribera Virgen de la Caridad, en Cartagena.

"Estas declaraciones son muy preocupantes porque el Grupo Ribera es el mayor adjudicatario de los conciertos sanitarios en la Región", señaló. Para ella, los audios filtrados "exigen medidas contundentes y no solo en la Comunidad de Madrid", puesto que el CEO era hasta ayer el máximo ejecutivo de Grupo Ribera en España. Por ello, desde Podemos exigen a López Miras "rescindir todos los conciertos del Servicio Murciano de Salud con el Grupo Ribera, una multinacional que juega con la salud y que valora tan poco la vida de sus pacientes no puede recibir ni un euro más público". Podemos exige también a Salud "la máxima transparencia sobre el funcionamiento del grupo Ribera".

Piden al Gobierno regional que "aclare cuánto dinero público ha recibido Grupo Ribera y a cambio de qué"

Asimismo, el partido ha registrado en la Asamblea una solicitud de información para que el Gobierno regional "aclare cuánto dinero público ha recibido Grupo Ribera y a cambio de qué". "Tenemos fundadas sospechas de que también aquí, en la Región, se pueda estar siguiendo una estrategia parecida a la que revelan los audios", apuntó Marín que quiere saber "si se está derivando a los hospitales del Grupo Ribera las operaciones menores y las pruebas que tienen menor coste para que esta empresa gane mucho dinero, mientras que la atención que requieren pacientes con patologías más graves se concentra en la sanidad pública".

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, preguntado por esta cuestión, descartó tomar las medidas que le exige Podemos porque en la Región de Murcia no han tenido lugar este tipo de incidencias y los conciertos con el Grupo Ribera se desarrollan con normalidad.