Murcia, tercera comunidad con mayor mortalidad por cáncer de mama

Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer siguen siendo las principales causas de muerte, ya que son responsables de más del 50% de las defunciones, tal y como indica el Informe Anual 2024 del Sistema Nacional de Salud (SNS) dado a conocer este jueves, un trabajo en el que también se señala que la Región de Murcia tiene la tercera tasa más alta de mortalidad por tumor maligno de mama de España.

En este caso, la mortalidad por cáncer de mama en la Región se sitúa en una tasa de 24,1 casos por cada 100.000 mujeres, solo superada por las comunidades autónomas de Aragón (26,1) y Extremadura (24,4).

Frente a estos datos, el Ministerio afirma que la mortalidad en mujeres por tumores malignos de mama, y de colon y recto, presenta una tendencia descendente desde 2013, con una reducción del 16,3% y del 18,8% respectivamente. Por el contrario, la mortalidad por tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón sigue una tendencia creciente con un incremento del 31,4% desde el 2013.

El tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón ha sido la neoplasia maligna que más muertes ha producido en 2023 (22.827), siendo el triple en hombres que en mujeres, si bien se observa una tendencia descendente en hombres y ascendente en mujeres.

Tras las enfermedades cardiovasculares y los tumores, la tercera causa más frecuente de defunción son las enfermedades respiratorias. Estas últimas han aumentado en torno al 16% con respecto al año anterior debido fundamentalmente al aumento de defunciones por neumonía y gripe (9.799 en 2022 y 11.880 en 2023) y a las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.

Murcia está entre las comunidades con menor vacunación antigripal en adultos

Las defunciones por enfermedades infecciosas y parasitarias (14.935) también causan el 3,4% de las muertes, y muestran un descenso con respecto al 2022 debido básicamente a la disminución de las defunciones por covid.

El trabajo también muestra la alta prevalencia de las enfermedades mentales, ya que el 35,6 % de los ciudadanos padece algún problema de salud mental, diagnosticándose en el año 2023 un total de 355 casos de trastornos mentales y del comportamiento por cada 1.000 habitantes. Los problemas de salud mental más frecuentes son ansiedad, trastornos del sueño y trastornos depresivos.

Prevención y vacunas

El informe destaca avances en las medidas preventivas. La cobertura de vacunación antigripal en personas de 65 y más años alcanzó el 67% en la campaña 2023/24 a nivel nacional. Esto implica que ha disminuido un 2,2% con respecto a la campaña anterior, aunque ha aumentado un 23,4% respecto a la campaña 2018/2019 (previa a la pandemia) y continúa 10 puntos por encima de las registradas antes del covid. En este caso, la Región de Murcia está entre las autonomías con menor cobertura de vacunación contra la gripe en adultos junto a Madrid, Cataluña y Extremadura,

Frente a estas tasas, la cobertura de vacunación infantil se mantiene por encima del 95% para todas las vacunas del calendario sistemático.