Murcia, reconocida como referente mundial de la Economía Social en el V Simposio Técnico de la ONU
Representantes de organismos multilaterales, instituciones financieras y gobiernos debaten durante dos días sobre el presente y el futuro del sector
En el marco de la celebración de Murcia Capital Española de la Economía Social 2025, esta semana la ciudad refuerza aún más su protagonismo en el sector internacional con la celebración de la quinta edición del Simposio Técnico del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (Untfsse).
Esta cita fue inaugurada ayer, en el edificio corporativo de CaixaBank Murcia, y reúne durante dos días a representantes de organismos multilaterales, instituciones financieras, agencias de la ONU, gobiernos, personas expertas y organizaciones de referencia de la economía social en el ámbito mundial.
El acto de apertura contó con la presencia de Simel Esim, presidenta de la Untfsse; Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia; Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social del Gobierno de España; Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe, Cepes y Ucomur; y Mercedes Bernabé, concejala de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Murcia.
Evento estratégico
«Para la ONU, la Región de Murcia es un referente mundial de la Economía Social», destacó Esim, mientras que Pedreño recalcó la relevancia de que esta cita se celebre en Murcia. «Es un evento estratégico que reúne a personal experto del máximo nivel y pone de relieve el papel decisivo de la economía social en las transformaciones globales», subrayó durante su intervención el presidente de Social Economy Europe.
Por su parte, López Aragón destacó que «este encuentro refleja que la Región de Murcia está consolidado el modelo inclusivo y sostenible que representa la economía social».
Futuro de la economía social
El contenido del simposio abarca cuestiones clave para el desarrollo del sector: los nuevos mecanismos de financiación, la presencia de la economía social en organismos multilaterales, la elaboración de indicadores internacionales de impacto, el impulso del emprendimiento juvenil, la innovación social, las políticas para una transición verde y digital o la igualdad de género.
En la misma línea, Jaime Iglesias recordó durante la que este grupo de trabajo está integrado por «personas clave para impulsar la agenda internacional de la economía social, con quienes se elaborará el próximo informe de seguimiento global y se avanzará en la tercera resolución de la ONU en esta materia».
