La mascarilla será obligatoria en hospitales y centros de salud de la Región

El aumento de los casos de gripe de las últimas semanas, el inicio del puente de diciembre y una huelga de médicos de cuatro días a la vuelta de la esquina ha llevado a la Consejería de Salud a convocar este viernes de urgencia a los gerentes de las nueve áreas de salud de la Región, los responsables de Salud Mental y de la Gerencia del 061 para informarles de que el uso de la mascarilla pasará a ser obligatorio en todos los hospitales, públicos y privados, y centros de salud de la Comunidad.

La medida entrará en vigor, tras la publicación de la correspondiente orden por parte de Salud, el próximo martes, 9 de diciembre, y se mantendrá hasta final de año, aunque se ira revisando cada dos semanas.

Con esta decisión se trata de reducir el riesgo de contagios, protegiendo a los pacientes y también a los profesionales sanitarios y la Región de Murcia va un paso más allá de las medidas adoptadas esta misma semana por el Comité de Salud Pública nacional, donde se tomó la decisión de que el uso de la mascarilla sea solo una recomendación a la población, estableciéndose cuatro niveles de riesgo y las medidas a adoptar en cada caso.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, informa de que se ha registrado un importante aumento de la incidencia, ya que la llegada de la gripe se ha adelantado cuatro semanas respecto a las fechas de la pasada campaña. A esto se une la aparición de una nueva variante de gripe A más virulenta.

El último informe de la red centinela de la Región de Murcia, publicado este miércoles, señalaba un incremento de los casos de gripe d lo el 110% en la última semana, a la vez que aumentan también los contagios del resto de virus respiratorios.

Pedreño informa de que todos los hospitales han activado los planes de contingencia para reforzar aquellas áreas que son más críticas y pueden verse afectadas, como son los servicios de Urgencias o Medicina Interna.

En estos últimos días los centros de salud y los servicios de Urgencias hospitalarios continúan registrando un incremento sostenido de la actividad. A esta tendencia se suma, durante la última semana, el impacto de la gripe, que este año se ha adelantado varias semanas respecto a ejercicios anteriores y que superó el umbral epidémico ya en la semana 39 a nivel nacional.