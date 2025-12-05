¿Llegarán tus cartas y paquetes en patinete eléctrico? El nuevo reparto de Correos levanta ampollas en la Región

Que el repartidor te lleve una carta o un paquete en patinete hasta la puerta de tu casa. Correos se quiere sumar a la ‘moda’ por el uso del patinete eléctrico entre los trabajadores de algunas de las principales oficinas de la Región de Murcia, un hecho que ha levantado ampollas y polémica entre los delegados de prevención y los sindicatos que no ven con buenos ojos esta propuesta.

La empresa pública de servicio postal de España, presidida por el murciano Pedro Saura, comenzará a utilizar previsiblemente a partir del próximo año un modelo de carro de repartido asistido que "ya ha sido homologado" por la Dirección General de Tráfico (DGT) como vehículo de movilidad personal (VMP) dedicado al transporte de mercancías.

Así lo señala el propio organismo estatal después de que sindicatos como Comisiones Obreras o CSIF hayan denunciado que su uso "pondría en riesgo la seguridad de su personal de reparto en Murcia y en el resto del Estado". Para Comisiones Obreras "innecesariamente se introduce un riesgo laboral grave e, incluso, potencialmente mortal", mientras que representantes de CSIF en la Región

Correos compró por un millón de euros para todo el país 150 patinetes de reparto asistido y fabricados por Mooevo y Scoobic y que ya se han comenzado a distribuir algunas unidades "y forman parte de una prueba a gran escala para mejorar el servicio al cliente, facilitar la condiciones del reparto a los trabajadores y seguir avanzando en la sostenibilidad de la última milla", defiende la empresa, que añade que este VMO "cumple las normativas europea y española".

¿A qué municipios llegará?

En el caso de la Comunidad, las previsiones apuntan a que llegarán a los municipios de Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Cieza y Totana. Se quedaría por ahora fuera de la lista Lorca, el tercer municipio más importante de la Región en cuanto a número de población.

Así lo señala a La Opinión Miguel J. Cánovas, secretario provincial del sector postal de Correos en Comisiones Obreras en la Región de Murcia, aunque desde la empresa responden que todavía "está en fase de definición de zonas concretas de uso y de las condiciones más adecuadas" decidir en qué puntos se usaría.

Carros de reparto asistido de Mooevo y Scoobic para Correos. / L.O.

Para Comisiones Obreras este anuncio es una "irresponsabilidad" del propio Saura y de los directivos de la empresa, "que están precarizando las condiciones laborales y la seguridad cuando, además, la decisión se impone despreciando los posicionamientos en contra de su introducción trasladados por todas las organizaciones sindicales de Correos".

Así, CC OO ha requerido a la dirección de Correos a paralizar la implantación de estos VMP y a “abandonar definitivamente la idea”, advirtiendo que, en caso de “llegar a producirse una desgracia, denunciará por la vía penal a quienes han impuesto la medida”.

Denuncian que la empresa busca publicitar una "falsa" sensación de modernidad

En este sentido, Cánovas denuncia que "ningún correo público europeo utiliza VMP en tareas de reparto por su peligrosidad y falta de eficacia en las labores de reparto a pie". Además recuerda que los únicos que lo utilizan son los riders de algunas plataformas (la más conocida es Glovo) que, "lamentablemente, padecen una situación de precariedad laboral".

Por su parte, desde CSIF denunciaron que estos nuevos patinetes con asistencia eléctrica "parecen venidos de otro planeta y descomponen el sentido común: no nos los imaginamos en las aceras".

Decisión "contra toda lógica"

Desde CC OO no entienden ahora que Pedro Saura "contra toda lógica ignore los argumentos preventivos y de seguridad para imponer su uso, buscando publicitar una falsa de modernidad" después de que se consiguiese paralizar su introducción en Correos cuando estaba al frente el anterior presidente, Juan Manuel Serrano.

Estaba previsto que comenzasen a implementar estos vehículos durante la campaña navideña, pero la “presión” de los sindicatos hizo que la decisión se aplazase.

Para los sindicatos no se entiende la decisión cuando precisamente la empresa estatal dispone de "casi 14.000 vehículos de dos y cuatro ruedas, la mayoría ecológicos, que garantizan medidas de seguridad a sus usuarios al estar diseñados para circular por la calzada, mientras el supuesto ‘carro asistido’ híbrido que implanta Correos es incluso más peligroso al añadirse de manera forzada un carro sobrecargado que dificulta su conducción”.

Para CC OO los últimos datos confirman “la gran irresponsabilidad” que supone la decisión, porque los accidentes de VMP en España con daños a la persona conductora aumentaron un 23% el pasado año: 396 siniestros, 240 heridos y 14 fallecidos, y desde 2020 han crecido más de un 400%, superando a los accidentes de ciclomotores.

En el punto de mira

Aunque los de Correos no sean patinetes ‘al uso’ como los que se ven día tras día por las calles y carriles bici de las ciudades de la Región, los VMP que circulan a una velocidad mayor de lo permitido y que transitan por zonas peatonales o no autorizadas vienen provocando cada vez más quejas de los usuarios y viandantes, como las que se expusieron en el último Consejo Social de la Ciudad de Murcia celebrado a finales del pasado mes de diciembre.

Según los datos desde principios de año hasta finales de octubre, la Policía Local de Murcia interpuso casi 3.000 denuncias para cumplir con la ordenanza de movilidad, la primera del municipio. En concreto, según apuntaron desde el Consistorio capitalino, la mayoría de las sanciones, un total de 597, fueron porque la Policía sorprendió a dos (o más) personas a bordo de un vehículo pensado, en esencia, para transportar solo a una.

La segunda multa que más se repitió (552 veces) fue por circular por zonas peatonales. En ambos casos, la cuantía a pagar oscila entre los 80 y los 200 euros, recordaron desde la Glorieta. Cabe recordar que todos los patinetes eléctricos de la Región tendrán que tener su seguro obligatorio a partir de enero después de que el Ejecutivo anunciase la modificación de la ley para 'poner orden' en un sector que en la Comunidad se regulaba hasta ahora por ordenanzas municipales diferentes entre sí.