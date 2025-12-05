Una investigadora murciana, implicada en un estudio que ha detectado bacterias con nuevas resistencias a antibióticos

La Universidad Católica de Murcia (UCAM), por medio de la doctora Isabel Martínez Alcalá, formó parte de un estudio global publicado en Nature Communications y llevado a cabo por el Global Sewage Consortium, una red internacional de universidades que examina el contenido microbiológico de las aguas residuales sin tratar para conocer el estado de salud de la población.

La investigación ha detectado en el ADN de las bacterias presentes en las aguas residuales señales de la presencia de bacterias con nuevas resistencias a antibióticos. Para llevar a cabo la investigación se analizaron 1.240 muestras de aguas residuales procedentes de 351 ciudades de 111 países.

Isabel Martínez Alcalá. / UCAM

En estas muestras se estudió el ADN de las bacterias que viajan en el agua residual, lo que permitió identificar tanto los genes de resistencia a antibióticos que ya están causando problemas en hospitales, como otros muchos que, aunque todavía no están presentes en bacterias patógenas, podrían dar el salto en el futuro.

Estos resultados se han encontrado en ciudades ubicadas en diferentes continentes, lo que sugiere que pueden surgir nuevas resistencias a antibióticos en cualquier parte del mundo. El estudio confirma que las resistencias ya conocidas presentan patrones regionales claros, siendo más frecuentes en zonas con problemas sanitarios o con un uso más elevado de antibióticos.

Sin embargo, los mecanismos de resistencia emergentes identificados en el ADN bacteriano aparecen mucho más repartidos entre países, sin fronteras geográficas ni diferencias económicas. Esto indica que su evolución depende, principalmente, del tipo de bacterias presentes en cada entorno.

Desde la Universidad Católica de Murcia, la investigadora Isabel Martínez-Alcalá con ayuda de ESAMUR, ha participado en este estudio con muestras de aguas residuales sin tratar. "Por suerte, en la Región de Murcia, contamos con un excelente sistema de depuración de las aguas que consigue eliminar gran parte de esos genes de resistencia al tratar dichas aguas. No obstante, se debe trabajar en que los ciudadanos hagan un buen uso de los antibióticos y que desechen correctamente los envases en los puntos SIGRE habilitados para ello", comenta la científica de la UCAM.