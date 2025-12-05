Ciencia
Una investigadora murciana, implicada en un estudio que ha detectado bacterias con nuevas resistencias a antibióticos
La doctora Isabel Martínez Alcalá ha participado en un estudio mundial, publicado en Nature Communications, que examina contenido microbiológico de las aguas residuales
La Universidad Católica de Murcia (UCAM), por medio de la doctora Isabel Martínez Alcalá, formó parte de un estudio global publicado en Nature Communications y llevado a cabo por el Global Sewage Consortium, una red internacional de universidades que examina el contenido microbiológico de las aguas residuales sin tratar para conocer el estado de salud de la población.
La investigación ha detectado en el ADN de las bacterias presentes en las aguas residuales señales de la presencia de bacterias con nuevas resistencias a antibióticos. Para llevar a cabo la investigación se analizaron 1.240 muestras de aguas residuales procedentes de 351 ciudades de 111 países.
En estas muestras se estudió el ADN de las bacterias que viajan en el agua residual, lo que permitió identificar tanto los genes de resistencia a antibióticos que ya están causando problemas en hospitales, como otros muchos que, aunque todavía no están presentes en bacterias patógenas, podrían dar el salto en el futuro.
Estos resultados se han encontrado en ciudades ubicadas en diferentes continentes, lo que sugiere que pueden surgir nuevas resistencias a antibióticos en cualquier parte del mundo. El estudio confirma que las resistencias ya conocidas presentan patrones regionales claros, siendo más frecuentes en zonas con problemas sanitarios o con un uso más elevado de antibióticos.
Sin embargo, los mecanismos de resistencia emergentes identificados en el ADN bacteriano aparecen mucho más repartidos entre países, sin fronteras geográficas ni diferencias económicas. Esto indica que su evolución depende, principalmente, del tipo de bacterias presentes en cada entorno.
Desde la Universidad Católica de Murcia, la investigadora Isabel Martínez-Alcalá con ayuda de ESAMUR, ha participado en este estudio con muestras de aguas residuales sin tratar. "Por suerte, en la Región de Murcia, contamos con un excelente sistema de depuración de las aguas que consigue eliminar gran parte de esos genes de resistencia al tratar dichas aguas. No obstante, se debe trabajar en que los ciudadanos hagan un buen uso de los antibióticos y que desechen correctamente los envases en los puntos SIGRE habilitados para ello", comenta la científica de la UCAM.
- Ponen un teléfono móvil en la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
- Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz
- En directo: Real Murcia - Cádiz
- La primera nevada de la temporada cubre de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región
- Aparatoso incendio en una nave de pantallas LED a la entrada de Cobatillas en Murcia
- En directo: Jimbee Cartagena-ElPozo Murcia
- El tranvibús será gratis durante tres meses y comenzará a circular la semana que viene en Murcia
- Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia