Los equipos de Atención Temprana exigen a Educación espacios seguros

En unas instalaciones que no cumplen los mínimos de seguridad y espacio, con cristales rotos, jeringuillas y basura en el entorno, excrementos, sin ascensor y con peleas continuas, incluso con arma blanca. En este ambiente es donde desarrollan su trabajo cada día los profesionales del Servicio de Atención Temprana de Murcia, en el barrio de La Paz, donde hay dos equipos de profesionales encargados de valorar a los menores de 0 a 3 años con necesidades especiales por trastornos en su desarrollo, al que acuden los niños con sus familias.

Cansados de promesas de la Consejería de Educación y Formación Profesional, estos trabajadores iniciaron este viernes un calendario de protestas con una concentración ante el departamento que dirige el consejero Víctor Marín, quien les ha prometido en varias ocasiones estar buscando otras instalaciones a las que trasladarlos. La promesa sigue en el aire, ya que no se materializa, pese a que hace algo más de un mes la Administración se comprometió de nuevo y dijo estar trabajando junto al Ayuntamiento de Murcia para buscar el nuevo destino.

Una treintena de afectados se ha concentrado frente a Educación exigiendo "espacios seguros" para trabajar con los menores que les son derivados para valoración y terapia.

En julio de 2024, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación, a petición de Sterm, elaboró un informe en el que se recogía la inseguridad que percibe el personal al acceder y abandonar su puesto de trabajo, la continua aparición de desechos, la falta de espacios adecuados para desarrollar su labor y la ausencia de ascensor para acceder a la primera planta, especialmente grave dado el perfil de los usuarios atendidos.

Los sindicatos han convocado concentraciones los viernes de diciembre ante Educación

Las deficiencias detectadas por el Servicio de Prevención hace un año incluyen el incumplimiento de la normativa vigente en materia de emergencia y evacuación -solo existe una puerta de salida de emergencia-; espacios de trabajo incorrectamente dimensionados; actividades desarrolladas en cuartos que no cumplen normativa sobre dimensiones, ventilación ni requisitos mínimos; ausencia de control de accesos en un entorno social desfavorecido; y carencias higiénicas graves, con aparición de plagas (como pulgas) y una limpieza insuficiente, limitada a una única persona a tiempo parcial.

Ante esta realidad, las organizaciones sindicales CCOO y Sterm han denunciado la situación ante la Inspección de Trabajo cansados de la falta de respuesta de la Administración, al tiempo que han convocado concentraciones frente a la Consejería de Educación los viernes 5, 12 y 19 de diciembre a las 13.00 horas.

Tras ser preguntados de nuevo, desde la Consejería explica que en estas instalaciones hay dos equipos de Atención Temprana con más de una veintena de profesionales y "se está buscando un espacio para que puedan trasladarse", para lo cual están en contacto con el Ayuntamiento de Murcia.