Los docentes denuncian un aumento de las conductas agresivas de los alumnos y dificultades para dar clase

Los docentes de la Región de Murcia se enfrentan cada día a situaciones más conflictivas en clase, lo que ha aumentado la dificultad para impartir sus materias. El Defensor del Profesor del sindicato ANPE atendió el pasado curso 2024-2025 un total de 171 casos de profesionales que acudieron a pedir ayuda para afrontar una situación que les estaba desbordando y llegando a afectar a su salud mental.

Esta cifra supone un ligero descenso respecto a las 188 atenciones realizadas el curso anterior, aunque en los último seis años perciben un incremento de los casos desde los 102 que se contabilizaron en el curso 2019-2020.

Así queda recogido en el Informe del Defensor del Profesor de ANPE del curso 2024-2025 dado a conocer este viernes, un trabajo en el que destaca un aumento notable de las dificultades para dar clase y las conductas agresivas entre alumnos, que ha pasado del 27,5% al 44,5% en un solo año.

También aumentan las faltas de respeto y las falsas acusaciones en más de 5,5 puntos, "lo que merma la autoridad docente, genera ansiedad y obliga al profesorado a dedicar grandes esfuerzos a demostrar la falsedad de esas acusaciones. Esto lleva a que la entrada del docente a las aulas sea cada vez más difícil", según afirma el presidente de ANPE, Clemente Hernández.

El sindicato de docentes insiste en que la indisciplina sigue siendo un problema generalizado, ya que son actos que siguen presentes en un número importante de centros educativos de la Región, llegando a afectar a la calidad de la enseñanza y a la salud mental de los docentes.

Hernández reconoce que "la escuela no deja de ser un reflejo de la sociedad, ya que los alumnos que son acosadores en clase también tienen problemas en casa con padres, hermanos o abuelos".

Los mayores problemas de los centros educativos se concentran en la etapa de Secundaria, ya que es en esos cursos donde se dan el 57% de los incidentes del pasado curso 2024-2025; a la que sigue Primaria, con el 25% de las incidencias denunciadas; Formación Profesional, con el 8%; y la etapa de Infantil, con el 7%.

Cae el ciberacoso tras la prohibición de los móviles

El informe de ANPE vuelve a mostrar el efecto positivo que ha tenido en las aulas murcianas la prohibición del uso de móviles. Si en la anterior encuesta ya se veían las consecuencias de una medida que entró en vigor a mitad de curso, en esta ocasión se constata.

El ciberacoso al profesorado desciende por segundo año consecutivo, con un único caso registrado, por lo que el sindicato valora de forma muy positiva la prohibición implantada en enero de 2024 y espera que se siga trabajando en esta línea.

No obstante, Clemente Hernández considera que es necesaria la implicación de las familias para regular el uso de pantallas en casa, ya que el ciberacoso sigue fuera del aula y el que usen estos dispositivos hasta altas horas de la noche "hace que esa falta de descanso se vea reflejada en clase, donde el alumno está distraído y no presta atención".

"El problema es digital, lo tenemos en las redes sociales"

El máximo responsable de ANPE afirma que "el problema es digital, lo tenemos en las redes sociales y hay que buscar la forma de controlarlas y desarrollar sanciones para castigar su mal uso".

Junto a Clemente Hernández estaba este viernes la defensora del profesor, Isabel Sánchez, y el secretario de organización, José Antonio Martínez, quienes han insistido en la necesidad de una mayor implicación por parte de las administraciones.

Sánchez sostiene que "la sociedad no ha podido asumir la velocidad del avance de las redes y hay que comenzar a poner límites".

ANPE también muestra su preocupación creciente por la salud mental del alumnado, ya que se generalizan problemas graves como autolesiones, conductas suicidas, depresión, TDAH, TEA y dificultades derivadas del uso abusivo de las redes sociales.

"El profesorado debe adaptar contenidos y atender necesidades emocionales muy diversas, sin recursos suficientes y con ratios elevadas".

Por ello proponen que se trabaje en la mejora del Plan de Convivencia Escolar; que se desarrolle la Ley de Autoridad Docente, que ya tiene 12 años; que se reconozcan la ansiedad y el estrés como enfermedades profesionales; y que se desarrollen protocolos ante agresiones a docentes.

Asimismo, creen necesario difundir campañas de reconocimiento a la figura del profesor; reforzar la educación en valores; reducir la carga burocrática y los ratios; y potenciar la figura del coordinador de bienestar.