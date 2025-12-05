Cuatro meses de cárcel por agredir a dos sanitarias en el Hospital Santa Lucía

Una paciente del Hospital Santa Lucía de Cartagena ha sido condenada a cuatro meses de prisión por agredir a dos sanitarias del servicio de Urgencias, a las que causó lesiones y atacó al negarse a ingresarla en el centro sanitario.

La sentencia del juzgado de Instrucción Nº 5 de Cartagena detalla que los hechos se produjeron el pasado 23 de noviembre, cuando la acusada se encontraba en Urgencias Psiquiátricas del Santa Lucía y quien, tras ser informada por los psiquiatras de que no precedía su ingreso y que iba a ser dada de alta, comenzó a elevar el tono de agresividad comenzando a gritar a una enfermera y una auxiliar de la mencionada unidad.

La paciente propinó un empujón a una de ellas, cogiendo a otra del pelo y dándole un golpe en la cara, tras lo que su compañera intentó ayudarla y durante el forcejeo cayó al suelo. Durante el transcurso de la pelea, la agresora profirió gritos a las sanitarias, a quienes se dirigió diciendo "no me podéis tocar, sois sanitarias, solo me puede tocar seguridad" y "te tenía que haber cogido a ti, rubia, me he quedado con tu cara y te voy a denunciar".

Ante el estado de agresividad de la paciente tuvo que intervenir una celadora del Hospital Santa Lucía, a quien la acusada intentó dar una patada, así como varios vigilantes, momento en el que la agresora escupió a todos los intervinientes en diversas ocasiones.

Durante la pelea tuvo que intervenir una celadora y los vigilantes

Ante la denuncia de los sanitarios, el Juzgado ha celebrado juicio rápido, en el que la paciente ha sido condenada por un delito de atentado a cuatro meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Además, se le ha prohibido acercarse a las víctimas a menos de 300 metros de distancia -tanto a sus domicilios como al lugar de trabajo o cualquier otro espacio frecuentado con estas- y se le ha impuesto una multa por las lesiones causadas a las sanitarias del hospital de Cartagena de 360 y 750 euros respectivamente.

Delito de atentado

La primera vez que la agresión a un profesional del ámbito sanitario fue considerada delito de atentado en la Región de Murcia fue en 2010, cuando se dictó la primera sentencia que reconocía como delito de atentado la agresión a un celador. Fue el Juzgado de lo Penal Nª 5 de Murcia el que dictó sentencia firme contra un hombre con alteración psíquica por "golpear repetidamente y amenazar" a un celador de un centro de salud de la Región. En este caso, se le impuso seis meses de prisión y al pago de 420 euros en concepto de responsabilidad civil.

En lo que va de año han sido varias las sentencias con condena de prisión a agresores de sanitarios en la Comunidad. Una de las últimas se conoció el pasado mes de mayo, cuando el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Cartagena impuso tras un juicio rápido catorce meses de prisión y una orden de alejamiento de 300 metros a la agresora de una médico del servicio de Urgencias del Hospital Santa Lucía. En este caso, la paciente, visiblemente alterada, arremetió contra una facultativa propinándole un puñetazo en la cara y rompiéndole las gafas que llevaba puestas. La agresión se produjo incluso antes de ser atendida y aunque intentó seguir pegándole, fue la intermediación de otro compañero residente (MIR) lo que logró frenar la agresión.

Desde el Observatorio Contra la Violencia a Sanitarios de la Región llevan años alertando del creciente clima de tensión que se vive en centros de salud y puertas de Urgencias, con un aumento continuado de las agresiones contra sanitarios. El pasado año 2024 fueron agredidos 778 profesionales sanitarios en la Región, un 27% más que el ejercicio anterior.