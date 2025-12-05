La Comunidad retoma el plan que marcará los usos del suelo en torno al Mar Menor

El Gobierno regional ha puesto en marcha uno de los instrumentos más esperados en la lucha por la recuperación del Mar Menor: la exposición pública del Documento de Avance del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor (POTMARME). La publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia supone el relanzamiento de un proceso que colectivos ecologistas y formaciones como PSOE y Podemos habían reclamado de forma reiterada como pieza clave para frenar el deterioro de la laguna.

Esta fase abre un periodo de un mes para que la ciudadanía, las administraciones y las entidades interesadas presenten alegaciones y consultas. De manera paralela, se inicia una ronda de contactos institucionales para recopilar información técnica actualizada que permita completar el documento antes de su aprobación inicial.

El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, indicó que el análisis exhaustivo realizado sobre el documento ha puesto de relieve la necesidad de revisar determinados contenidos para que el plan cumpla "todas las garantías jurídicas y técnicas exigibles". Recalcó que la redacción de un instrumento de planificación territorial es un trabajo "complejo y ambicioso" que debe apoyarse en la información "más actualizada posible" con el fin de garantizar que el resultado sea "útil, fiable y efectivo".

El Ejecutivo autonómico recuerda que los plazos de tramitación serán necesariamente extensos por la envergadura del plan y su repercusión urbanística y jurídica. Tras esta exposición pública del avance, se redactarán las Directrices y el Plan completo, así como el Estudio Ambiental Estratégico. Ambos documentos volverán a someterse a participación pública antes de las fases de aprobación provisional y definitiva.

Consultas a la CHS y al Ministerio

Durante las consultas institucionales que se ponen ahora en marcha se solicitará información a los ayuntamientos de la zona, a la Confederación Hidrográfica del Segura, a la Dirección General del Mar Menor, a la Consejería de Agua, Agricultura y Pesca y al Ministerio para la Transición Ecológica. Se requerirán datos actualizados sobre población, la cartografía de ramblas y zonas inundables, las infraestructuras de defensa frente a inundaciones, el estado ecológico de las aguas y las actuaciones previstas en todo el ámbito de la cuenca.

Rollán apuntó que el POTMARME actúa como un instrumento complementario a los planes generales municipales, ya que articula y concreta las determinaciones urbanísticas y medioambientales recogidas en la Ley del Mar Menor. Enfatizó además que la elaboración del plan debe respetar la normativa vigente de rango superior, señalando que la Ley del Mar Menor, el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establecen ya limitaciones y usos del suelo que son de obligado cumplimiento.

El procedimiento que ahora se retoma se suma al trámite ambiental ya realizado, en el que 41 entidades públicas y privadas aportaron sus observaciones, lo que permitió elaborar el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico.

Los colectivos ecologistas y diversos partidos consideran que este plan es imprescindible para ordenar el territorio y reducir las presiones que amenazan al ecosistema. La reactivación del POTMARME supone, para ellos, un avance institucional necesario en el objetivo de proteger de forma efectiva el Mar Menor, aunque todavía quede un largo proceso administrativo por delante.