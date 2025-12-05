El 60% de las cirugías de la Región se hacen en hospitales privados

Casi seis de cada diez operaciones de la Región de Murcia se realizan en hospitales privados, frente al 44% que se hacen en centros públicos. Esto supone que en la Comunidad el sector privado tiene un mayor peso que en el resto de España, donde la media de cirugías en centros públicos es del 49,6% y en privados del 50,3%.

Este es uno de los principales datos que recoge el Informe Anual 2024 del Sistema Nacional de Salud (SNS), un estudio dado a conocer este jueves por el Ministerio de Sanidad y en el que se ofrece información detallada sobre el estado de salud de la población española, el funcionamiento de los servicios sanitarios y la evolución de los principales indicadores del sistema.

La actividad quirúrgica de los hospitales del SNS se traduce en 3.699.732 intervenciones quirúrgicas al año, tanto en régimen de ingreso como cirugía mayor ambulatoria y otras intervenciones que no requieren ingreso. Las cifras muestran un incremento sostenido de la cirugía mayor ambulatoria en los últimos 10 años, alcanzándose en 2023 el valor más elevado tanto en números absolutos como en porcentaje relativo sobre el total de intervenciones. Este incremento ha sido más marcado en los hospitales privados, en los que el porcentaje de este tipo de cirugía supera por primera vez al de los hospitales públicos.

Respecto a la distribución de las cirugías entre centros públicos y privados, la comunidad con mayor peso del sector privado es Cantabria, donde en los quirófanos de estos centros se llegan a hacer el 65,2% del total de intervenciones, seguida de Extremadura, con el 63%. Por contra, en el otro extremo está La Rioja, en la que el sector privado solo representa el 12,6% del total de cirugías.

Consultas en Atención Primaria

El estudio del Ministerio de Sanidad pone de relieve el peso que tiene la Atención Primaria (AP), donde el pasado año se llevaron a cabo 241 millones de consultas médicas y 143 millones de consultas de enfermería a nivel nacional. Este nivel asistencial es el más demandado por los ciudadanos de la Región de Murcia, quienes visitan cada año 7,6 veces su centro de salud o consultorio, por debajo de la media de España que se sitúa en 8,1 consultas por ciudadano al año en Primaria. De las 7,6 consultas anuales realizadas por los murcianos, 5,7 fueron con el médico de familia y 1,9 con enfermería.

Los habitantes que más uso hacen de la Atención Primaria son los extremeños, que van 11 veces al año, mientras que los que menos visitan su centro de salud son los de las Islas Baleares, con 6,1 visitas anuales.

Visitas a los centros de Atención Primaria. / L. O.

Por edades, en el grupo de 0 a 4 años la frecuentación en medicina y en enfermería es de 8,4 consultas de medicina al año (pediatría) y 4,4 consultas de enfermería, disminuyendo hasta los 20 años. A partir de esa edad aumentan progresivamente, con un incremento más evidente a partir de los 50-54 años, hasta alcanzar su pico máximo en el grupo de 90-94 años, con 11,1 consultas médicas y 11,8 consultas de enfermería de media al año.

Sanidad afirma que las listas de espera siguen siendo una barrera percibida por la ciudadanía. El 22,3% de los pacientes de Atención Primaria fueron atendidos en el mismo día o al siguiente tras pedir cita. No obstante, el 70% esperó una media de 8,7 días para ver a su médico de familia.

En el ámbito hospitalario, la espera media para una primera consulta con el especialista se sitúa a nivel nacional en 105 días, por encima de los 97 días de espera que hay en la Región de Murcia, mientras que la demora nacional para una intervención quirúrgica programada es de 126 días, también por encima de los tiempos medios de Murcia, que es de 107 días.

El Informe Anual 2024 del Sistema Nacional de Salud (SNS) también aborda el uso que se hace de las urgencias hospitalarias, mostrando que en la Región de Murcia el servicio de Urgencias más usado por los ciudadanos es el de Atención Primaria (SUAP), al que realizan 0,9 visitas por persona y año, por encima de las 0,7 que se registran de media nacional. Detrás de estas están las Urgencias hospitalarias, a las que cada murciano va 0,58 veces al año, también superando las 0,52 visitas que se contabilizan de media en España.

6.176 médicos en la Región

Respecto a las plantillas de profesionales se detalla que el Sistema Nacional de Salud tiene en la Región de Murcia 6.175 médicos y 7.609 enfermeras. En el caso de los médicos, estos se dividen entre los 1.536 que trabajan en Atención Primaria; los 3.159 que lo hacen en hospitales; los 379 que pertenecen a equipos de urgencias y emergencia; y los 1.101 que se agrupan en formación especializada. Lo mismo sucede con enfermería, ya que el total de las 7.609 profesionales lo conforman las 1.388 de Atención Primaria; las 5.618 de hospitalaria; las 413 de urgencias y emergencias y las 190 de formación especializada.

Comunidad con menos años de vida saludable

Al analizar algunos de los indicadores sanitarios que ayudan a evaluar la calidad de vida de la población, el estudio dado a conocer por el Ministerio señala que los ciudadanos de la Región tienen 77,5 años de vida saludable al nacer, lo supone la cifra más baja por comunidades autónomas y lejos de los 79,4 años de media de vida saludable en nuestro país en estos momentos.

En este caso, la autonomía donde los ciudadanos tienen más años de vida saludable es Castilla y León, donde sus habitantes llegan a los 81,1 años con buena calidad de vida.

El informe constata que una amplia mayoría de la ciudadanía percibe su salud en términos positivos. En 2023, el 74% de la población considera su estado de salud como bueno o muy bueno, con diferencias entre hombres (78,0%) y mujeres (70,2%). La percepción de buena salud es mayor entre personas con nivel educativo superior (82,9%) frente a quienes tienen niveles educativos más bajos (69,7%).

Se observa también una recuperación de los indicadores afectados por la pandemia. La esperanza de vida al nacer se sitúa en 83,8 años (86,3 en mujeres y 81,1 en hombres) en España, superando los niveles prepandemia. Nuestro país mantiene así la esperanza de vida más alta de la Unión Europea, con 2,5 años más que la media comunitaria. En Murcia la esperanza de vida es un año menor que la media nacional, con 82,8 años, situándonos como la tercera comunidad con menos esperanza de vida, solo por encima de Andalucía y Canarias.

Al nacer, además, las mujeres españolas tienen una esperanza de vida 5,2 años superior a la de los hombres, y a los 65 años siguen teniendo una esperanza de vida 3,8 años mayor, por lo que se consolida la recuperación de ambos indicadores tras el descenso ocasionado en 2020 debido a la pandemia.