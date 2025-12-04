Vox reclamará en el Congreso medidas "urgentes" para atraer talento joven al turismo de la Región

La carencia que sufre el turismo de la Región de Murcia para atraer talento joven al sector y retener el que por ahora tiene llegará hasta el Congreso de los Diputados para que el Gobierno central ponga en marcha medidas "urgentes" que garanticen su estabilidad. Esta falta de relevo generacional es uno de los caballos de batalla del sector.

Tal y como publicó La Opinión este martes, es una cuestión que preocupa a la Alianza por el Turismo de la Región de Murcia y que hay que tratar de atajar para que la Comunidad mantenga la competitividad de un turismo que es clave para la economía murciana. Para prueba de ello, los datos de ocupación para este puente de diciembre, donde ya es difícil encontrar una casa rural que cumpla con las expectativas de los usuarios y donde los alojamientos turísticos superan ya el 70% de reservas completas.

También el propio Bartolomé Vera, presidente de HoyTú (la Federación Regional de empresarios de Hostelería y Turismo) reclamaba durante su proclamación el pasado mes de junio durante una entrevista a este periódico que el sector necesitaba que los jóvenes se interesen y estudien turismo porque "va a generar mucho empleo de calidad" en la Comunidad.

Ahora Vox ha recogido el guante de estas reclamaciones y sus diputados por Murcia, Lourdes Méndez y Joaquín Robles, junto con los parlamentarios de su Grupo Parlamentario José María Figaredo, Andrés Alberto Rodríguez y Patricia Rueda, han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo de Pedro Sánchez para conocer qué actuaciones prevé el Ejecutivo ante la "creciente dificultad para atraer y retener talento joven en el sector turístico" de la Región de Murcia.

"La dificultad para retener personal cualificado es muy alta" Lourdes Méndez — Diputada de Vox por Murcia en el Congreso

La diputada de Vox por Murcia en el Congreso, Lourdes Méndez. / L. O.

La diputada Lourdes Méndez señala que "la dificultad para retener personal cualificado es muy alta y el Gobierno debería implementar medidas relativas a la mejora de la formación y la valoración social del turismo".

Por ello, ha explicado que “hemos planteado varias preguntas para las que solicitamos respuesta escrita del Ejecutivo central, entre ellas si considera el Gobierno adoptar políticas para atraer a más jóvenes al sector turístico de la Región de Murcia y garantizar su incorporación estable al mercado laboral, si se encuentra el sector turístico a nivel nacional en la misma situación, si ha contemplado el Ejecutivo impulsar medidas para mejorar la formación del personal turístico, y si ejecuta planes dirigidos a mejorar en España la valoración social del turismo y, de ser así, qué resultados se obtienen”.

Finalmente, la diputada resalta que "es imprescindible que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado y actúe para garantizar el relevo generacional y la competitividad de un sector clave para nuestra economía".