El aval joven y el 'cohousing' regresan al debate en la Asamblea Regional

El diputado socialista Miguel Ortega ha preguntado durante el Pleno de Control al Gobierno regional celebrado este jueves en la Asamblea por la cuantía media del aval concedido a través de las ayudas al aval joven, que, según la Consejería, habría beneficiado a 828 jóvenes. Ha señalado que, si se divide el importe anunciado de 15,7 millones de euros entre esos 828 beneficiarios, la cifra resultante sería de unos 19.000 euros por joven, y que, dado que el aval cubre el 20% de la tasación, el precio medio de las viviendas avaladas rondaría los 100.000 euros.

El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, ha defendido que el presidente Fernando López Miras apuesta por políticas que "garantizan la libertad de elección y la igualdad de oportunidades", y ha puesto como ejemplo el aval joven, que "va a ser ampliado en 7 millones de euros por su éxito". Ha contrapuesto esta medida al programa estatal gestionado a través del ICO, del que ha dicho que solo ha sido capaz de ejecutar "alrededor del 8%" de los fondos previstos.

En una intervención más extensa, García ha asegurado que el Gobierno socialista ha copiado "mal" el modelo de aval murciano, "complicándolo hasta el punto de hacer casi imposible su ejecución" y dejando sin utilizar "el 92% del importe destinado a esta ayuda". Ha destacado que el Consejo de Gobierno ha aprobado ampliar hasta 23,25 millones de euros la línea de aval joven regional y prorrogarla hasta 2026, lo que permitiría que "cerca de 400 jóvenes más" inicien su proyecto de vida en la Región. Frente a lo que ha calificado de "juguete electoral" del PSOE en materia de vivienda, ha defendido que el Ejecutivo murciano ofrece "políticas útiles, prácticas e innovadoras" centradas en aumentar la oferta de vivienda.

También en clave residencial, el diputado del PP Antonio Landáburu ha preguntado por las ayudas a proyectos de cohousing mientras criticaba que, "semana tras semana", Vox intente "tapar el error de haber tumbado el decreto de vivienda" y el PSOE "vender humo". Hablando "como joven de esta región", ha descrito a su generación como gente que "cree que lo está haciendo todo bien" pero que ve cómo la vivienda se convierte en un "muro" para su futuro, hasta el punto de plantearse abandonar la Región.

El consejero de Fomento ha respondido que el Ejecutivo regional mantiene "una convicción firme" de que "cada ciudadano pueda elegir dónde y cómo quiere vivir", frente a "modelos intervencionistas" basados en el control de precios y la burocracia. Ha defendido que la política de vivienda del Gobierno de López Miras se asienta en la "confianza, la libertad de elección y la igualdad de oportunidades" y que la obligación de los poderes públicos es "facilitar el acceso a una vivienda digna y no limitarlo o perjudicarlo por simples prejuicios ideológicos". El consejero ha subrayado que "pocas materias requieren tanto compromiso" como la vivienda, a la que ha definido como "el principal problema de los españoles", y ha reivindicado "toda iniciativa útil" para paliarlo. En este marco, ha considerado "importante reconocer las nuevas formas residenciales" presentes en el entorno, mencionando los modelos de cohousing como una alternativa a tener en cuenta dentro de esa estrategia.

Ley de Universidades

Juan Andrés Torres, este jueves en la Asamblea. / Loyola Pérez de Villegas

En el bloque universitario, el socialista Juan Andrés Torres ha preguntado si el modelo de financiación recogido en el anteproyecto de ley de universidades garantiza la viabilidad económica y el sostenimiento de las universidades públicas de la Región. El consejero de Universidades, Juan María Vázquez, ha contestado que sí y que se trata del modelo de financiación que debe reflejar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), "propuesta por el Gobierno español y aprobada por las Cortes".

Aunque ha reconocido que, ante la presión social, se ha modificado el artículo 29 del texto, ha sostenido que "el espíritu es el mismo" y que el plan plurianual de financiación sigue exigiendo a las universidades que obtengan al menos ese 30% de fondos fuera de las transferencias autonómicas. Según ha advertido, si alrededor del 70% del presupuesto universitario se destina al capítulo de personal, "lo que les está diciendo en realidad" es que no tendrán "prácticamente ni un euro" para infraestructuras, proyectos de investigación, innovación o mejoras laborales, abocándolas a subir tasas. Ha pedido al consejero que no copie "el modelo de su jefa, la señora Ayuso" y ha garantizado que el PSOE defenderá el papel de las universidades públicas, su personal y estudiantes.