Vázquez anuncia un plan de acción de calidad del aire para el primer semestre de 2026

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ofreció ayer en la Asamblea Regional un detallado balance sobre la gestión de la calidad del aire en la Región de Murcia. Según explicó, la Región no ha superado en 2024 los valores límite de contaminantes establecidos por la normativa estatal y europea, y la calidad del aire se mantuvo en rangos de buena a razonablemente buena. Aunque recordó que el Ejecutivo autonómico no tiene obligación legislativa de elaborar un plan o una estrategia regional de mejora de calidad de aire, Vázquez anunció que su departamento trabaja activamente en la estrategia de calidad del aire con horizonte 2030 y en un plan de acción a corto plazo que se prevé aprobar en el primer semestre de 2026. "Estos instrumentos permitirán coordinar medidas y acciones necesarias para adaptar el actual escenario a la nueva directiva europea, con límites más estrictos que entrarán en vigor en 2030", señaló.

El consejero detalló que la estrategia incluye 29 líneas de actuación centradas en movilidad, transporte, industria, eficiencia energética, investigación, control y sensibilización ciudadana. Además, destacó que el plan de acción incluirá la actualización del protocolo de intervención ante episodios de partículas elevadas, especialmente intrusiones de polvo sahariano, que aumentaron un 58% en 2024 respecto al año anterior. Según Vázquez, estas medidas permitirán coordinar actuaciones entre administraciones y comunicar de manera inmediata posibles alertas a la población.

El PSOE lamenta las décadas de desprotección

La intervención del consejero respondía a la interpelación de la diputada del PSOE María Dolores Martínez, quien cuestionó la inacción del Gobierno regional en esta materia. Martínez subrayó que la Región lleva demasiado tiempo "desprotegida, abandonada y gobernada por un ejecutivo que ha decidido mirar para otro lado ante el deterioro ambiental más grave de nuestra región".

La diputada recordó que el plan anterior caducó en 2018 y que el borrador presentado en 2019 nunca fue tramitado ni publicado. "Un borrador que se ha quedado es la metáfora perfecta de su gobierno y de su gestión. Se ha quedado en humo", afirmó.

Martínez alertó también sobre los riesgos para la salud vinculados con la contaminación: niveles preocupantes de partículas en municipios urbanos, dióxido de nitrógeno cerca de entornos escolares y aumento de enfermedades cardiovasculares. Denunció además la ejecución presupuestaria nula de los proyectos relacionados con la calidad del aire. La diputada instó al Gobierno a aprobar la estrategia regional de calidad del aire, coordinar medidas de movilidad sostenible con los ayuntamientos, activar campañas de concienciación ciudadana y ejecutar los presupuestos asignados. "Esta interpelación no es un trámite parlamentario, señor Vázquez, es una llamada de emergencia", concluyó.