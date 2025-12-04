La Asamblea exige en bloque a Puente la "inmediata reapertura del corredor Cartagena-Albacete"

El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia aprobó este jueves una declaración institucional en la que insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que proceda a la "inmediata reapertura del Corredor Cartagena-Albacete" para viajeros y mercancías, una vez finalizadas las obras de la estación del Carmen y el soterramiento hasta Nonduermas y "a que inicie sin demora las actuaciones necesarias para garantizar un ferrocarril electrificado, desdoblado, moderno y plenamente operativo en el horizonte temporal previsto por la Unión Europea".

La declaración institucional, que solo puede salir adelante por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, expone que "la vertebración ferroviaria de la Región de Murcia constituye una necesidad estratégica, social y económica de primer orden" y recuerda que "la recuperación y modernización de la línea Cartagena-Albacete es una reivindicación histórica".

El texto recoge que este corredor y su prolongación hacia Madrid "permitirá acortar los tiempos de viaje, mejorar la seguridad y garantizar un desarrollo equilibrado de las comunicaciones en el sureste español". Asimismo, dice que "resulta esencial para situar a la Región de Murcia, junto con las provincias de Albacete y Almería, en igualdad de condiciones respecto a otras regiones que ya cuentan con un sistema ferroviario del siglo XXI".

Según el texto de la Declaración firmada por todos los portavoces de los grupos parlamentarios, "la Asamblea Regional recuerda que este proyecto ya fue contemplado en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2014) siendo necesario también que se cumplan ahora con las directrices del Reglamento (UE) 2024/1679, sobre Orientaciones de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), y en ningún caso puede demorarse más allá del horizonte 2030-2040, lo que supondría perpetuar la exclusión de nuestra región de los grandes ejes ferroviarios peninsulares y europeos".

El portavoz del Vox en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, se erigió como impulsor de esta declaración institucional y destacó que este trazado dará solución a un "problema que ha generado el bipartidismo". "El trazado del AVE actual lo hizo el PP, el PSOE lo ha ejecutado y hoy tenemos un AVE que llega marcha atrás desde Alicante y que ni siquiera es de alta velocidad", denunció.

Junta de Portavoces

La Junta de Portavoces ha ordenado la actividad parlamentaria de la próxima semana, en la que el presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparecerá ante el Pleno de la Cámara para responder a las preguntas orales que le formulen los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios. Será el jueves 11 de diciembre, en una sesión que comenzará a las 9.30 de la mañana, y cuyo orden del día incluye también la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, sobre la situación de la red eléctrica en la Región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Popular.

La actividad parlamentaria comenzará el martes con la reunión de la Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia en una doble sesión en la que comparecerán el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia y Red Madre. Además, a las 13 horas se constituirá la Comisión Especial de Investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

Y el miércoles se celebrará sesión plenaria de impulso, para el debate y votación de iniciativas sobre modificación del reglamento de la Cámara, conmemoración de los 50 años de España en libertad, uso de vestimenta islámica en espacios públicos y eliminación de manera temporal del IVA de la carne de pollo y de los huevos, entre otros asuntos.