La Región de Murcia sigue libre de peste porcina africana pero pide ayuda del Gobierno de España

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, confirmó este jueves que, de momento, la peste porcina africana no ha llegado a la Región de Murcia, comunidad en la que "no se ha detectado ningún caso positivo" y "el brote se ciñe a una zona muy delimitada de Cataluña", afectando "solo en animales silvestres".

En cualquier caso, desde el Gobierno regional subrayan que se ha reforzado la prevención y la coordinación con el sector. "Hemos aumentado todas las actuaciones de vigilancia. Esto incluye, por ejemplo, el aumento de los chequeos serológicos de peste africana en las explotaciones, el análisis de cualquier jabalí encontrado muerto, sea cual sea la causa, o la información directa a los ayuntamientos y ciudadanos sobre cómo actuar si se localiza un cadáver de jabalí", explicó Ortuño durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Paralelamente, las explotaciones también están extremando las medidas de bioseguridad. "Las granjas están reforzando el control de accesos, la limpieza y la desinfección de vehículos y la revisión del vallado perimetral para evitar el contacto con la fauna silvestre. Además, toda persona que accede a una explotación debe cambiarse de ropa y calzado y usar vestimenta exclusiva, y se está aplicando, por supuesto, la cuarentena correspondiente a todos los animales nuevos que llegan a las granjas", añadió el portavoz.

También se está poniendo el foco en el control de accesos y en la revisión de la documentación de cada movimiento de animales.

Sin embargo, Ortuño señaló que "el Gobierno de España debe hacer también los deberes". En este sentido, el Ejecutivo de Fernando López Miras solicita al Gobierno de España que "asuma su responsabilidad" tras casi una semana desde que se confirmaran los primeros casos y exige la convocatoria urgente de las conferencias sectoriales de medio ambiente y agricultura, con participación de los consejeros de ambas áreas, para mejorar la coordinación entre administraciones.

De hecho, fue el pasado martes cuando el Gobierno regional reclamó el pasado martes al Ejecutivo central la convocatoria urgente y simultánea de estas conferencias. La solicitud se formalizó a través de sendas cartas dirigidas a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y al ministro de Agricultura, Luis Planas, firmadas por la consejera de Agua, Agricultura, Pesca y Ganadería, Sara Rubira, y por el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez.