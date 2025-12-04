La Región de Murcia registró un mes de noviembre cálido y muy seco

La Región de Murcia registró una temperatura media mensual en noviembre de 13,1 grados Celsius (ºC), con una anomalía de +0,7 ºC con respecto a la temperatura media del periodo de referencia, y un carácter termométrico cálido, según se desprende del último informe publicado por la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Al carácter cálido del mes contribuyeron en mayor medida las temperaturas máximas, con una media de 18,8 ºC y una anomalía de +1,2ºC, siendo las séptimas más cálidas del siglo XXI. La media de las mínimas, 7,4 ºC, coincidió con el valor normal del periodo de referencia. El día con la temperatura media regional más alta fue el día 2, y la más baja se dio los días 21 y 22.

En cuanto a las temperaturas máximas predominaron los valores por encima de lo normal en las dos primeras decenas del mes, destacando los episodios cálidos del 1 al 5, y del 7 al 19. Los episodios fríos se dieron del 20 al 22 y los días 26 y 27.

En las mínimas destacaron los episodios cálidos del 13 al 18 y los días 24 y 25, y los episodios fríos del 19 al 23 y del 26 al 30. Las máximas más altas, en promedio, se observaron el día 2, siendo la máxima absoluta mensual 28,1 ºC registrada en Totana este día.

Las máximas más bajas, en promedio, se observaron el día 21, siendo la máxima más baja mensual 7,9 ºC, registrada en Benizar, Moratalla, ese mismo día.

Las temperaturas mínimas más altas, en promedio, se registraron el día 14, siendo la mínima más alta del mes 19,5 ºC, registrada en Cartagena, ese día. Las temperaturas mínimas más bajas, en promedio, se observaron el día 28, aunque la mínima absoluta mensual, -2,7 ºC, se registró el día 22, en Las Fuentes del Marqués Caravaca. Se dieron heladas débiles los días 21 y 22, y del 27 al 29.

Durante este mes, la precipitación media en la Región de Murcia fue 3,0 litros por metro cuadrado (l/m2 ), que supone tan solo el 11 % del valor de la mediana, y un carácter pluviométrico extremadamente seco siendo el quinto más seco desde 1961, detrás de 1981, 0,0 l/m2 ; 2023, 0,2l/m2 ; 1970, 1,0 l/m2 ; y 1976 con 2,9 l/m2 y, por tanto, el segundo más seco del siglo XXI.

Donde más precipitación se acumuló fue en puntos del litoral y en las comarcas del Altiplano y Noroeste, siendo la precipitación máxima mensual la registrada en Las Salinas de Cabo de Palos (Cartagena) con 7,8 l/m2. Por el contrario, gran parte de la Región registró precipitaciones por debajo de los 5 l/m2 .

Se registraron precipitaciones en general débiles los días 1, del 6 al 8, del 13 al 18, y los días 25 y 30. Llegando a alcanzar intensidades moderadas el día 17 en Águilas, el día 18 en Las Salinas de Cabo de Palos y el día 30 en el Aeropuerto de Murcia. La máxima precipitación diaria, 7,6 l/m2, se registró el día 18, en Las Salinas de Cabo de Palos, así como los mayores acumulados en 10 minutos y en 1 hora, con 1,6 y 5,2 l/m2, respectivamente.

Durante este noviembre no se ha registrado en la Región ninguna descarga nube-tierra, por tanto ningún día de tormenta, tal y como pasó en los años 2006, 2013 y 2023. Los valores medios de la serie 2000-2025 para un mes de noviembre son 4 días de tormenta y 183 descargas.

En el observatorio de Murcia no se ha observado ningún día de lluvia con depósito de barro, pero en la noche del 13 al 14 se registró deposito seco.

Las precipitaciones desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2025, 32,3 l/m2, suponen el 49% del valor normal para el mismo periodo, 65,8 l/m2 y un carácter pluviométrico muy seco. Este periodo es el sexto más seco del siglo XXI.

Viento

Durante el mes de noviembre se han registrado 5 episodios de vientos fuertes: los días 8, 14, 22, 25 y 26. Los días 8 y 22 el viento afectó al Aeropuerto de Murcia con rachas posfrontales de dirección norte, alcanzando el día 8 la racha máxima mensual de 72 km/h.

El día 14 afectó a parte del litoral de la Región, de dirección suroeste, alcanzándose una racha máxima (prefrontal) de 62 km/h en Las Salinas de Cabo de Palos. Los días 25 y 26 fueron de dirección norte-noroeste (rachas posfrontales), afectando al Aeropuerto de Murcia y al litoral.

En la estación de Mazarrón 'Las Torres' se igualó la racha máxima mensual, el día 25, de dirección noroeste.