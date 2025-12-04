La Región de Murcia apuesta por la accesibilidad de la acuicultura

La Región de Murcia siempre mira al mar, se entrega al horizonte azul porque lo lleva en la sangre. Una sangre en salmuera, que se percibe en su relación con el litoral, en su cultura, su historia y su gastronomía. Por eso es una de las zonas de España con mayor actividad acuícola por kilómetro de costa. Casi 16.000 toneladas de peces se cultivaron en 2023, según el Portal Estadístico de la Región de Murcia (CREM).

La calidad de las aguas, la temperatura, la protección natural que ofrece el laberinto de sus cabos y golfos contra los temporales son algunas de las razones de esta simbiosis entre la acuicultura y la Región de Murcia, que también es pionera en la regulación y planificación de los espacios dedicados al cultivo sostenible de peces.

Casi 16.000 toneladas de peces se cultivaron en 2023 / La Opinión

Por eso, la celebración cada 30 de noviembre del Día de la Acuicultura, una iniciativa impulsada desde 2012 por la Fundación OESA en coordinación con la Sociedad Española de Acuicultura, no es una fecha más, sirve para visibilizar el papel estratégico de este sector. Este año, para más inri, la Región de Murcia acogió por primera vez el acto institucional central del día, un evento organizado por el Centro Tecnológico Naval y del Mar (CTN) en Cartagena, que busca reforzar la visibilidad del sector, fomentar su crecimiento sostenible y sensibilizar sobre su importancia para la alimentación presente y futura, y su papel destacado en la economía azul.

El Día de la Acuicultura sirve para visibilizar el papel estratégico de este sector / La Opinión

La pareja protagonista y real de estas aguas, la que da sentido a este crecimiento, es el atún, por un lado, rey de las granjas marinas, y la lubina, la reina, por otro. En 2023, según el CREM, esta autonomía cosechó 6.263 toneladas de atún rojo y 7.578 toneladas de lubina. Al comparar estas cifras con los datos nacionales recopilados por Apromar, se dibuja la extraordinaria relevancia del sector murciano: aproximadamente el 64% del cultivo español de atún rojo de acuicultura y cerca del 31% de lubina suceden en las costas murcianas.

El atún rojo, el rey en la mesa

El atún rojo también es el rey en la mesa. Es codiciado en las mejores cocinas del mundo por su sabor profundo, su versatilidad en crudo o cocinado, la textura y los sutiles matices de sus cortes, algunos de ellos tan afamados como la ventresca, lo que muchos cocineros ya han bautizado como el jamón ibérico del mar por el suave marmoreado de su grasa. Y no es para menos.

El atún rojo es codiciado en las mejores cocinas del mundo por su sabor profundo / La Opinión

Sin embargo, su prestigio gastronómico no es ni mucho menos su única virtud. Se trata de un alimento rico en proteínas de alta calidad, vitaminas esenciales y ácidos grasos omega-3, lo que lo convierte en un producto muy saludable. Y lo más importante: es accesible para el gran público. Gracias, en parte, al impulso de regiones como Murcia, que desde hace siglos mantiene una relación íntima con el mar, que lo mira de frente, con amor y respeto. Esa visión amplia y sin límites de las culturas marineras ha entendido que ese horizonte azul puede seguir siendo azul si se abraza una acuicultura moderna y sostenible