Protesta
Los médicos de la Región tachan de "abusivos" los servicios mínimos "impuestos" por el SMS
El sindicato propone que los servicios sean equivalentes a los existentes en días festivos o fines de semana
El Sindicato Médico de la Región de Murcia (CESM) vuelve a denunciar "la imposición de unos servicios mínimos abusivos por parte del Servicio Murciano de Salud (SMS)" para la huelga de médicos convocada para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, tanto en el ámbito nacional, en el contexto del conflicto contra el borrador de Estatuto Marco, como a nivel regional, para reivindicar mejoras a nivel autonómico.
CESM considera que las cifras que propone el SMS "son desproporcionadas y limitan gravemente el ejercicio del derecho fundamental de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española".
Esta denuncia "no es nueva", explica el sindicato, dado que esta situación "se ha repetido en prácticamente todas las convocatorias de paro que, dado el conflicto actual en la Sanidad, han sido convocadas a lo largo de este año: en junio, octubre y, ahora, en diciembre".
Los números que plantea la Administración regional "son excesivos y no contribuyen a ofrecer una mejor asistencia sanitaria", aclaró la organización; por el contrario, limitan el derecho a la huelga de unos profesionales que llevan casi un año exigiendo mejoras laborales y mejores recursos para la Sanidad.
Propuesta sindical
CESM propone que los servicios mínimos sean equivalentes a los existentes en días festivos o fines de semana, "asegurando siempre la atención urgente, los tratamientos oncológicos, la hemodiálisis y las prestaciones sanitarias inaplazables", destacó el sindicato.
Del mismo modo, los médicos "lamenta la falta de apoyo de la administración autonómica a los profesionales y a sus reivindicaciones, hasta el punto de obstaculizar su derecho a la huelga, lo que ahonda en el sentimiento de desprotección y abandono institucional que siente la profesión médica y que se ha convertido en uno de los motivos para la convocatoria de este paro autonómico".
